Придет повестка? За что Орбану грозят Европейским судом

На Виктора Орбана могут подать в Европейский суд

На премьера Венгрии Виктора Орбана, который блокирует выделение Киеву кредита от ЕС на 90 миллиардов евро, могут подать в Европейский суд. Об этом сегодня сообщает брюссельское издание Politico со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что разбирательство займет месяцы и даже годы, при том, что Украине деньги нужны прямо сейчас. Отношения Будапешта и Киева резко ухудшились в январе, когда украинская сторона остановила поставки нефти по трубопроводу «Дружба». Власти Венгрии пытались добиться возобновления этих поставок, как раз сегодня должны были пройти переговоры, посвященные этому вопросу.

Однако, как сообщает венгерский МИД, встреча сорвалась по вине представителей Украины. В итоге официальный Будапешт анонсировал строительство нового, своего нефтепровода между Венгрией и Словакией.

«Этот трубопровод будет длиной 127 километров. По нему можно будет транспортировать полтора миллиона тонн нефтепродуктов — дизеля и бензина — и это станет дополнительным вкладом в обеспечение энергоснабжения Венгрии и поставок дизельного топлива. Это поможет нейтрализовать последствия войн, происходящих в мире, и ошибочной брюссельской политики», — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По словам венгерского министра, этот трубопровод построят в начале следующего года, он рассчитан на транспортировку полутора миллионов тонн бензина и дизельного топлива. Сийярто подчеркнул: магистраль строят специально для того, чтобы Киев больше не мог шантажировать Будапешт и Братиславу прекращением поставок.

