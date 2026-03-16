От Китая до Египта: удмуртские аграрии за год увеличили экспорт в полтора раза

Показатели растут благодаря роботизированным фермам.

Удмуртские аграрии за год увеличили экспорт в полтора раза

О том, как российская сельхозпродукция завоевывает новые рынки, президент России Владимир Путин обсудил с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Аграрии из этой республики за год увеличили экспорт в полтора раза. Продукты поставляют в такие отдаленные страны, как Саудовская Аравия, Египет и Китай. Производство расширили в том числе за счет создания новых роботизированных ферм. Затронули на встрече и проблемные вопросы.

«Вы обратили внимание на Прямую линию. Там люди тоже обращают внимание из Удмуртии на некоторые вещи. Во-первых, количество школ, где дети учатся во вторую смену, достаточно большое», — отметил Владимир Путин.

«Касается это, опять же справедливо, преимущественно Ижевска. Хочу напомнить, с 1999 года до 2017-го ни одной школы не было построено. У нас показатель за год несколько снизился. Но благодаря вашему решению — в прошлом году вы поддержали строительство новой школы в Устиновском районе на более чем 1000 мест — ситуация еще улучшится. Помимо этого, у нас еще три школы в плане, тогда мы точно можем сказать, что ситуацию мы кардинально изменим», — доложил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Александр Бречалов рассказал о помощи участникам СВО. Многие из них занимаются по программе подготовки кадров для муниципальной службы. Уделяют внимание и родным ветеранов. Как сказал глава региона, власти стараются оперативно реагировать на запросы.

