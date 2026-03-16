Футболист Даниил Секач арестован по подозрению в убийстве предпринимательницы

Тушинский районный суд Москвы арестовал 20-летнего защитника футбольного клуба «Урал» Даниила Секача, подозреваемого в убийстве московской предпринимательницы. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

По данным следствия, тело женщины с множественными ножевыми ранениями обнаружили 14 марта в квартире на Строгинском бульваре. В жилище также нашли сейф с признаками взлома.

Предварительно установлено, что несовершеннолетняя дочь погибшей стала жертвой телефонных мошенников. Она впустила в квартиру злоумышленника, который потребовал открыть сейф и удерживать мать. Когда женщина вернулась домой, преступник напал на нее и нанес смертельные ранения на глазах ребенка, после чего скрылся с деньгами и драгоценностями.

Подозреваемым в нападении оказался Даниил Секач. По его словам, его действиям якобы способствовали некие лица, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Тренер футболиста сообщил, что Секач выехал в Москву из Екатеринбурга на несколько дней, объясняя поездку решением учебных вопросов.

Ранее 5-tv.ru информировал о задержании подозреваемого в убийстве женщины на северо-западе Москвы. Им оказался 20-летний гражданин России, прибывший в столицу из Кисловодска. По предварительным данным, он похитил из квартиры погибшей несколько тысяч долларов и инвестиционные монеты из драгоценных металлов.

