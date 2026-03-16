Суд отпустил Лерчек из-под домашнего ареста

София Головизнина
София Головизнина Журналист

Блогер борется с раком желудка.

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Гагаринский районный суд Москвы приостановил производство по уголовному делу блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, обвиняемой в незаконном выводе средств за рубеж, и отменил меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала заседания.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора о приостановлении производства по делу до выздоровления подсудимой. При этом государственное обвинение не возражало против такого решения, однако настаивало на выделении материалов в отношении ее бывшего супруга Артем Чекалин в отдельное производство.

Одновременно суд изменил Валерии Чекалиной меру пресечения. Домашний арест заменили запретом определенных действий.

Представители онкологического центра сообщили суду, что Чекалину госпитализировали в отдел лекарственного лечения. Официально диагноз подсудимой не оглашался. По словам ее адвоката, тяжелое заболевание препятствует участию блогера в судебных заседаниях. Защита также указала, что состояние здоровья может привести к серьезным осложнениям, включая риск потери зрения.

Ранее партнер Чекалиной, аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини, заявлял, что у блогера диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами. По его словам, она начала проходить курс лучевой терапии. Чекалина 24 февраля родила четвертого ребенка, а на следующий день после выписки из роддома ее вновь госпитализировали.

Очередное уголовное дело в отношении Валерии Чекалиной и Артема Чекалина возбудили в октябре прошлого года. Следствие подозревает бывших супругов и их делового партнера Роман Вишняк в незаконном выводе более 250 миллионов рублей из России в Дубай с использованием поддельных документов. Действия фигурантов квалифицировали по статье о совершении валютных операций с использованием фиктивных документов.

В ходе предыдущих разбирательств Артем Чекалин отрицал причастность к незаконному выводу средств, однако признавал нарушения налогового законодательства. Роман Вишняк был приговорен к 2,5 года лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей. Согласно его показаниям, Чекалин руководил финансовой частью бизнеса и знал о поступлении средств на счета нерезидента, тогда как Валерия Чекалина занималась рекламной съемкой и продвижением проектов.

