Трамп: США нет необходимости работать с Европой по вопросу Украины

Светлана Стофорандова
Американский лидер раскритиковал союзников по НАТО за нежелание помогать в Иране.

Почему Трамп критикует Европу

США нет никакой необходимости сотрудничать с европейскими странами по вопросу Украины. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

«Украина находится за тысячи миль, отделена огромным океаном. Мы не должны делать это, но мы сделали это», — добавил президент.

Он подчеркнул, что активное взаимодействие с Европой по украинскому кризису начал предыдущий президент США Джо Байден. Трамп считает, что в этой ситуации союзники просто обманули предыдущую администрацию.

Кроме того, американский лидер недоволен тем, что европейские партнеры по НАТО пользуются защитой США, но отказываются поддерживать их инициативы в других регионах, например, в Ормузском проливе.

«Мы годами защищали эти страны посредством НАТО. Поскольку НАТО — это мы (США. — Прим. ред.)», — сказал президент.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп предупредил, что НАТО ожидает «очень плохое будущее», если государства-члены не поддержат усилия США по разблокировке Ормузского пролива. Американский лидер призвал альянс к активным действиям.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:42
Долой лишние траты: как дачникам сократить расходы в сезон
23:29
Мусоровоз сбил прохожего на тротуаре в Москве
23:23
Quds: Дрон нанес удар по отелю в «зеленой зоне» Багдада
23:23
Радио «Судного дня» увеличило активность вещания в 2026 году
23:19
Трамп: США нет необходимости работать с Европой по вопросу Украины
23:12
Мат и вредные привычки: как Подольская и Пресняков растят наследника

Сейчас читают

Зеленского призвали помнить: «Борщ — венгерское блюдо, а Ужгород — венгерский город»
Много общались: Лепс воссоединился с бывшей на юбилее мамы
Пропавшую в День всех влюбленных россиянку нашли с отгрызенной рукой
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео