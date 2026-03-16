Трамп: США нет необходимости работать с Европой по вопросу Украины

США нет никакой необходимости сотрудничать с европейскими странами по вопросу Украины. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

«Украина находится за тысячи миль, отделена огромным океаном. Мы не должны делать это, но мы сделали это», — добавил президент.

Он подчеркнул, что активное взаимодействие с Европой по украинскому кризису начал предыдущий президент США Джо Байден. Трамп считает, что в этой ситуации союзники просто обманули предыдущую администрацию.

Кроме того, американский лидер недоволен тем, что европейские партнеры по НАТО пользуются защитой США, но отказываются поддерживать их инициативы в других регионах, например, в Ормузском проливе.

«Мы годами защищали эти страны посредством НАТО. Поскольку НАТО — это мы (США. — Прим. ред.)», — сказал президент.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.