Трамп заявил, что не знает, смог ли бы он жить на Украине

Американский лидер отверг помощь Штатов киевскому режиму.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, смог ли бы он жить на Украине. Об этом он рассказал на брифинге в Белом доме, передает Fox News.

«Люди живут на Украине. Казалось бы, они не должны там жить. Не знаю, стал бы я так делать», — сказал глава государства.

При этом американский лидер подчеркнул, что Вашингтон не обязан помогать киевскому режиму. Он заявил, что раньше этим вопросом занимался предыдущий президент США Джо Байден, которого, по его словам, «обвели вокруг пальца».

Кроме того, президент добавил, что не собирается обсуждать с Евросоюзом вопросы урегулирования украинского конфликта.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Трампа не пропал интерес разрешению ситуации вокруг Украины. Он добавил, что Москва по-прежнему ждет нового раунда переговоров, однако время и места все еще не определены.

Трамп заявил, что не знает, смог ли бы он жить на Украине
