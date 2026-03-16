Песков: Трамп не утратил интереса к урегулированию конфликта вокруг Украины

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 33 0

Пресс-секретарь президента заявил, что Москва ожидает нового раунда переговоров, но дата и место пока не определили.

Президент США Дональд Трамп не утратил интереса к урегулированию конфликта вокруг Украины и рекомендует Владимиру Зеленскому соглашаться на сделку. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, передает 5-tv.ru.

«Из этих заявлений получается, что украинская сторона является основным тормозом», — сказал Песков, комментируя позицию американского лидера.

По его словам, Россия ждет нового раунда переговоров по Украине, однако место и время по понятным причинам пока не определены.

Кроме того, представитель Кремля прокомментировал успешное выступление российских спортсменов на Паралимпийских играх. Песков отметил, что президент Владимир Путин рад их блистательному выступлению.

«Конечно же, это наши герои», — подчеркнул он.

Также Песков назвал абсурдным решение Зеленского ввести санкции в отношении российских паралимпийцев. Он не стал подробно останавливаться на этом, но дал понять, что такие действия не способствуют мирному диалогу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сборная Украины пропустила церемонию закрытия Паралимпиады из-за политичексих соображений.

