Трамп на месяц отложил свою поездку в Китай

Мурад Устаров
Визит перенесен из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Дональд Трамп не приедет в Пекин в конце марта. Об этом американский президент рассказал в разговоре с журналистами, передает Fox News.

Он отметил, что вынужден отложить визит в Китай из-за ситуации на Ближнем Востоке. Однако он добавил, что работа над поездкой продолжается.

«Мы разговариваем с Китаем. Я бы с удовольствием поехал. Но из-за войны (с Ираном — Прим.ред.) я хочу быть здесь. Я должен быть здесь, я так чувствую. Поэтому мы попросили отложить это примерно на месяц или около того. И я с нетерпением жду встречи с ними», — сказал глава государства.

О возможном отказе Трампа от поездки в Китай говорила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. При этом она подчеркнула заинтересованность американского лидера во встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент США заявил о скором завершении конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, боевые действия в регионе не продлятся долго.

