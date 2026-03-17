Позор Пентагона: генерал ВС США напился в Киеве и потерял секретные документы

|
Синяки на лбу выдали военачальника, которого Штаты отправили руководить поддержкой ВСУ.

Фото: US Army General Aguto/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Так хотел сойти за своего, что стал фигурантом расследования. В Пентагоне идет расследование в отношении генерала Вооруженных сил (ВС) США Антонио Агуто, которого назначили главой командования по координации поддержки Украины. И пожалели.

Офицер потерял секретные документы и перестарался с алкогольными возлияниями в Киеве, о чем говорится в отчете управления генерального инспектора штаб-квартиры Минобороны Штатов. Агуто также пришел пьяным на организованную послом США на Украине встречу с американским госсекретарем, а потом на переговоры с двумя украинскими генералами.

«Агуто ввез секретные материалы на Украину вопреки указаниям посла США и впоследствии оставил секретные материалы в украинском поезде в Польше во время своего возвращения в Германию», — сказано в отчете.

Согласно документу, вышеупомянутый конфуз случился с Агуто в мае 2024 года во время девятидневного визита на Украину. По словам свидетелей, 13 числа генерал обильно залил спиртным свой ужин, после чего упал и ударился затылком в своей комнате. На следующий день он появился на службе еще и со следом на лбу.

В конце злополучного пьяного мая на американца, с позором провалившего свою украинскую миссию, поступили три анонимные жалобы. Данные о потере Агуто документов будут переданы в Специальное управление безопасности Пентагона. Подразделение, которым он руководил, взял под свое командование генерал-лейтенант Кертис Баззард. Он остается координатором работы с Киевом до сих пор.

Впрочем, свои высокие звания активно порочат и украинские представители власти. Как ранее сообщал 5-tv.ru, следователи Национального антикоррупционного бюро разоблачили схему вывода средств из Минюста.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
Последние новости

5:55
5:54
5:33
5:09
5:00
4:55
Сейчас читают

Интересные материалы

