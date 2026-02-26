Новый коррупционный скандал: киевские чиновники выводили средства из Минюста

Киевские чиновники выводили средства из Минюста

Коррупционный скандал на Украине выходит на новый уровень — теперь он охватил и Министерство юстиции. Следователи НАБУ разоблачили масштабную схему хищения бюджетных денег.

В списке подозреваемых — высокопоставленные чиновники, в том числе бывший госсекретарь ведомства. Предполагается, что для нужд украинского Минюста было закуплено более тысячи гаджетов по завышенной цене. А контракт получила заранее определенная компания.

Ущерб от только известных коррупционных сделок уже составляет несколько сотен тысяч долларов.

