Новый коррупционный скандал: киевские чиновники выводили средства из Минюста
Следователи НАБУ разоблачили масштабную схему хищения бюджетных денег.
Фото, видео: Zuma\TASS; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Киевские чиновники выводили средства из Минюста
Коррупционный скандал на Украине выходит на новый уровень — теперь он охватил и Министерство юстиции. Следователи НАБУ разоблачили масштабную схему хищения бюджетных денег.
В списке подозреваемых — высокопоставленные чиновники, в том числе бывший госсекретарь ведомства. Предполагается, что для нужд украинского Минюста было закуплено более тысячи гаджетов по завышенной цене. А контракт получила заранее определенная компания.
Ущерб от только известных коррупционных сделок уже составляет несколько сотен тысяч долларов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
43%
Нашли ошибку?