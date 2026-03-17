Единственный выживший в ДТП с автобусом на Мойке получит компенсацию

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

В Петербурге единственный выживший в страшном ДТП с автобусом на Мойке получит компенсацию. Суд взыскал в пользу потерпевшего полтора миллиона рублей. Деньги выплатит компания-перевозчик и водитель.

Жуткая трагедия произошла в мае 2024 года. Пассажирский автобус протаранил легковые автомобили, пробил ограждения моста и рухнул в реку Мойку. И за считанные секунды скрылся под водой. Все пассажиры, кроме одного, погибли.

Спастись удалось и водителю автобуса. Оказалось, что начальство вызвало его на работу почти сразу после предыдущей смены. Ранее он сообщил, что работал почти без выходных, а в момент аварии у машины якобы отказали тормоза. Однако по данным источников «Известий», тормоза у автобуса были исправны.

В итоге суд назначил ему шесть лет колонии общего режима. А сотрудника компании, который отвечал за безопасность перевозок, приговорили к пяти годам лишения свободы.

