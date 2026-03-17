NYT: Белый дом настаивает на отстранении президента Кубы Мигеля Диас-Канеля

Официальный Вашингтон надеется отстранить президента Кубы Мигеля Диас-Канеля от власти. Это станет значимой победой президента США Дональда Трампа, которая позволит ему заявить американской общественности о свержении лидера левого правительства, долгое время выступавшего против Соединенных Штатов.

Об этом сообщается в материале газеты The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между официальными представителями Кубы и Штатов. Информаторы считают, что ослабление островного государства на фоне нефтяной блокады дает американцам возможность продавить свои интересы.

«Соединенные Штаты сообщили Кубе, что для достижения значимого прогресса в переговорах президент Мигель Диас-Канель должен уйти в отставку», — говорится в публикации.

Авторы материала отмечают: американские чиновники видят перспективы в смене главы государства, так как это откроет путь к экономическим реформам, но при этом сохранит действующую последние 65 лет политическую систему. Чиновники из США дали понять, что нужно сместить Мигеля Диас-Канеля, другие возможные перемены останутся на усмотрение кубинцев.

«Если кубинцы согласятся, это приведет к первой крупной политической перестройке в результате переговоров между двумя странами с момента их начала несколько месяцев назад», — сказано в статье.

Двое из опрошенных журналистами источников утверждают, что Соединенные Штаты пока не требуют каких-либо действий против членов семьи Кастро, которые не утратили своего влияния в стране. Это говорит о желании Трампа и его администрации подчинить кубинский режим, а не сменить его.

Ранее Трамп заявил, что считает большой честью «взятие Кубы». Президент планирует «освободить» страну, а потом делать с ней все, что захочет. Высказывания американского лидера в очередной раз оказались куда резче, чем линии дипломатов, ведущих переговоры с Гаваной.

