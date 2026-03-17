«Это большая честь»: Трамп заявил, что будет гордиться взятием Кубы

Трамп: Я действительно верю, что мне будет предоставлена честь взять Кубу

Президент США Дональд Трамп заявил, что для него будет честью «взять Кубу». Об этом он сообщил журналистам на встрече в Овальном кабинете Белого дома. Американский лидер сказал присутствующим, что они, вероятно, «увидят конец» истории неоднозначных отношений Вашингтона и Гаваны.

«Всю свою жизнь я слышал о Соединенных Штатах и Кубе — когда же Соединенные Штаты это сделают? Я действительно верю, что мне будет предоставлена честь взять Кубу. Это большая честь», — заявил Трамп.

На уточняющий вопрос представителя прессы о «взятии» Кубы президент ответил — «в каком-то смысле». И подчеркнул, что готов освободить страну, а потом сделать с ней все, что захочет. И, видимо, он считает остров легкой добычей. В данный момент, добавил Трамп, Гавана очень ослаблена, и в таком состоянии она пребывает уже давно.

«Очень жестокие, очень жестокие лидеры. (Фидель) Кастро был очень жестоким лидером. Его братья позже тоже были очень жестокими. Чрезвычайно жестокими. Так они и управляли. Они управляли с помощью насилия. Но многие люди хотели бы вернуться обратно», — заключил президент.

Глава Белого дома при этом не стал уточнять, планирует ли он действовать в отношении Кубы так же, как в отношении Ирана и Венесуэлы. Кроме того, он угрожал с республике «недружественным переворотом». В конце января политик подписал исполнительный указ, одобряющий пошлины на импорт из стран, поставляющих Гаване нефть. Он также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы существующей угрозой национальной безопасности США.

Давление со стороны Вашингтона привело к топливному кризису на Кубе. Ранее 5-tv.ru сообщал о тотальном блэкауте на острове, случившемся на фоне нефтяной блокады.

