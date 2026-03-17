Ради наследства и любовника: автор детской книги о скорби отравила мужа

NYP: автор детской книги о скорби отравила мужа ради наследства и любовника

Автор Кури Ричинс, написавшая книгу о том, как справиться с потерей близкого человека, признана виновной в преднамеренном убийстве своего мужа Эрика Ричинса. Она отравила мужчину с помощью коктейля. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, 35-летнюю мать троих детей присяжные признали виновной не только в убийстве при отягчающих обстоятельствах, но и в покушении на убийство, страховом мошенничестве и подделке документов.

Прокуроры доказали, что женщина подмешала наркотик в коктейль своему супругу 4 марта 2022 года. Кроме того, за месяц до этого Ричинс пыталась отравить мужа в День святого Валентина, подложив запрещенные вещества в сэндвич. После этого Эрик потерял сознание.

Мотив: деньги и любовник

Основным мотивом преступления стали огромные долги подсудимой. Прокуроры на процессе заявили, что Ричинс, у которой был роман на стороне, имела долгов на сумму четыре с половиной миллиона долларов.

Она ошибочно полагала, что после смерти мужа унаследует его состояние, оцениваемое более чем в четыре миллиона долларов. При этом, как выяснилось в суде, Эрик Ричинс заранее перевел свои средства на счет сестры, чтобы они достались троим сыновьям.

В ходе следствия на телефоне обвиняемой обнаружили шокирующие поисковые запросы: «смертельная доза наркотиков», «роскошные тюрьмы для богатых в США» и «если человека отравили, что указывают в свидетельстве о смерти».

Согласно материалам дела, брачный контракт лишал ее большей части денег в случае развода. Поэтому Ричинс решила, что супруг должен умереть.

Холодный расчет

Ключевой свидетельницей обвинения стала домработница семьи, которая призналась, что продала Ричинс наркотики, использованные для убийства.

По данным следствия, женщина несколько раз просила достать ей что-то сильнее обычных обезболивающих.

В ночь убийства Ричинс сама вызвала полицию и сообщила, что они с мужем отмечали удачную сделку по продаже дома коктейлями, а когда она вернулась в спальню, то обнаружила супруга без признаков жизни.

«Первая минута звонка в полицию — это не звук женщины, ставшей вдовой. Это звук женщины, ставшей черной вдовой», — заявил прокурор.

Книга о горе как прикрытие

Спустя год после смерти мужа Ричинс самостоятельно опубликовала детскую книгу «Ты со мной?» По ее словам, она должна помочь их трем сыновьям и другим детям справиться с потерей близкого.

Женщина посвятила книгу умершему супругу, назвав его «удивительным мужем и замечательным отцом». Она даже давала интервью на местном телевидении, где рассказывала о важности проживания горя.

Однако в суде выяснилось, что книга была написана не ею. «Писательница» заплатила за это компании по предоставлению литературных услуг.

Во время слушаний подсудимая вела себя вызывающе, усмехаясь в ответ на аргументы обвинения.

Оглашение приговора назначено на 13 мая, женщине грозит до 25 лет лишения свободы.

