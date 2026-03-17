Это не конкуренция: ФАС попросили проверить бизнес на предмет «зарплатного сговора»

Депутат Лантратова: ФАС может проверить бизнес на предмет зарплатного сговора

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может проверить представителей бизнеса на предмет «зарплатного сговора». С соответствующим обращением к руководителю ведомства обратилась глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Об этом сообщило издание РБК.

Компании в России стали заключать неформальные договоренности друг с другом. Они решили не переманивать дефицитных специалистов, сдерживая их финансовый рост. Это согласование кадровой и зарплатной политики направлено не на здоровую конкуренцию за сотрудника, а на искусственное сдерживание его доходов и трудовой мобильности.

Это, по мнению Лантратовой, является опасной практикой, способной привести к искаженному формированию заработной платы на рынке труда и негативно отразиться на наемных работниках.

«Это не конкуренция, а сговор, который бьет по карману обычных людей и тормозит развитие страны. Мы хотим развивать человеческий капитал и технологический суверенитет России. Но в данной ситуации, возможно, зарплаты искусственно держат на коротком поводке», — уточнила депутат.

Ранее 5-tv.ru писал о подготовке пакета законодательных изменений, призванных усилить защиту людей, чьи работодатели оформляют фактическую трудовую деятельность как гражданско-правовые отношения. На рынке труда все чаще используются гибкие формы занятости и самозанятости. Это позволяет представлять полноценную работу сотрудников как оказание услуг.

