В России ужесточат правила найма и штрафы работодателям

Партия «Единая Россия» подготовила пакет законодательных изменений, призванных усилить защиту людей, чьи работодатели оформляют фактическую трудовую деятельность как гражданско-правовые отношения. О планируемых поправках в Трудовой кодекс и Кодекс об административных правонарушениях сообщил заместитель руководителя фракции Андрей Исаев.

По его словам, на рынке труда все чаще используются гибкие формы занятости и режим самозанятости, что позволяет компаниям маскировать полноценную работу сотрудников под оказание услуг. В результате человек формально не считается штатным работником и лишается ряда социальных гарантий.

«Они заключают с работником не трудовой договор, а договор об оказании услуг гражданско-правового характера. Это означает, что он лишается законных прав на отпуск, на зарплату не ниже минимального размера оплаты труда, нормирования рабочего времени, охрану труда и целого ряда других социальных гарантий, которые вытекают из трудового законодательства», — подчеркнул Исаев.

Новые критерии трудовых отношений

Как отметил парламентарий, законопроект предполагает закрепление в Трудовом кодексе четких признаков, позволяющих отличить трудовые отношения от гражданско-правовых. В основу предложений легла правовая позиция Верховного суда, сформулированная в 2018 году.

К таким признакам авторы инициативы относят систематическое выполнение обязанностей у одного работодателя, регулярные выплаты, предоставление отпусков и выходных, а также участие сотрудника в создании прибыли организации.

Полномочия инспекции труда расширят

После принятия поправок Роструд сможет выдавать работодателям обязательные предписания об устранении нарушений и переоформлении отношений с сотрудниками. Сейчас, напомнил Исаев, выявить подобные факты чаще всего удается лишь при расследовании несчастных случаев на производстве.

Если работодатель проигнорирует требование инспекции, ведомство получит право обращаться в суд для защиты интересов работников.

Отдельный штраф за каждого сотрудника

Изменения планируется внести и в КоАП. Предлагается закрепить норму, по которой нарушение прав каждого работника будет считаться самостоятельным административным правонарушением. По мнению авторов инициативы, это позволит исключить ситуации, когда компаниям выгоднее уплатить один штраф, продолжая экономить на социальных гарантиях персонала.

