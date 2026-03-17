Кровавый марш: в Латвии очередной раз чествовали нацистских преступников

Нацизм поднимает голову в Латвии. В самом центре Риги прошел марш, участники которого являются потомками тех, кто сотрудничал с Третьим Рейхом. С собой они несли флаги, атрибутику и награды легионеров. На Нюрнбергском трибунале их, к слову, признали преступниками. Были на площади и сами участники жестоких расправ.

Но полиция бездействовала. А местные власти не просто закрыли глаза на происходящие, но и публично поддержали мероприятие. О новом витке прибалтийской русофобии — в материале корреспондента «Известий» Александра Романова.

Место действия — Рига, Латвия. Обаятельный старичок, которого так трогательно обнимают украшенные венками девицы, известен под именем Эдгар Веверис. Ему 102 года, ну а почести ему воздают за то, что он служил в Латышском легионе СС.

«У меня есть родственники-легионеры. Я принесла цветы и сейчас стою, вспоминаю», — говорит участница шествия.

«Второй раз сюда прихожу. В прошлом году был тоже. Теперь буду считать это традицией», — рассказывает житель Риги Антон Козлов.

Память ветеранов преступного подразделения в стране регулярно чествуют 16 марта. «Праздник» как бы неофициальный. И все же в шествии мелькают депутаты Сейма, а покой демонстрантов хранят усиленные подразделения полиции. Что как бы дает понять: власти не против, а совсем даже за.

«Те, кто тогда сражался в легионе, несомненно, сражались за Латвию», — заявил депутат Сейма Латвии Эдвин Шноре.

Ползучее переписывание истории в республике началось на излете советской власти, после независимости ускорилось, ну а с 2022 года там и стесняться перестали, начав массовый снос монументов советским воинам. В Огрском крае не просто демонтировали памятники, но и распилили их на ступени музея, посвященного «воинам-освободителям». То есть как раз эсэсовцам.

В этом году в том же Огрском крае, где расположен скандальный музей, дополнительно установили вот такой гигантский знак с символикой легиона. Лично мэр озаботился.

«Как сами легионеры говорили, союзников у них не было настоящих, зато враг был настоящий. Вспомним и почтим их память», — заявил мэр города Огре Эгилс Гельманис.

Как говорится, это опять-таки случай так называемого вранья. Именно боевых страниц в истории легиона нет вовсе. Известен он совсем другим.

«Люди, которые входили в Латышский легион СС, они, как и прочие национальные легионы СС, использовались для самой грязной работы: охрана концлагерей, знаменитый концлагерь Саласпилс. И Латышский легион СС там проявил себя с точки зрения их хозяев просто замечательно», — пояснил политолог-публицист Юрий Светов.

Сравнительно маленькое подразделение успело отметиться расправами над тысячами мирных жителей как в самой Латвии и Польше, так и в России и Белоруссии.

«Самые зверские, самые жесткие казни мирных жителей происходили именно руками латышей. По крайней мере я с детства знал: как сжигали деревни с населением, как убивали, как накалывали на штыки младенцев — все это делали именно национальные „герои“ сегодняшние», — подчеркнул эксперт по странам Балтии Алексей Стефанов.

Несомненно, именно таким героем и чувствует себя эсэсовец Веверис, который весь день раздавал интервью.

«В каждом сражении, в каждой войне бывают и победы, и поражения. Но нужно держаться вместе — тогда больше шансов на успех, тогда вероятность победы становится выше», — заявил легионер СС Эдгар Веверис.

Надо понимать, что это разглагольствует дед, который конкретно сражался за Гитлера и, получается, о победе нацистов мечтает до сих пор. Правоохранительные органы России и Белоруссии не один год пытались добиться от властей Латвии выдачи этого конкретного Эдгара Вевериса как очевидного участника жутких преступлений. Официальная Рига все эти запросы оставила без внимания. Тем самым демонстрируя, что не считает военные преступления криминалом, когда от них страдают русские и белорусы.

