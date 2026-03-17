«Терпеть беспредел нельзя»: Распутина заявила об угрозе выселения из-за бывшей ее мужа

Элина Битюцкая
Певица обратилась с открытым письмом к председателю Верховного суда, рассказав, что может лишиться единственного жилья из-за имущественного спора бывшей жены ее мужа.

Певица Маша Распутина оказалась под угрозой выселения из дома в деревне Таганьково, где она живет с мужем и дочерью-инвалидом. Об этом артистка сообщила в соцсетях, показав открытое письмо председателю Верховного суда Игорю Краснову.

«Я обращаюсь к вам, потому что больше некуда. Потому что происходит то, что иначе как беспределом назвать нельзя», — написала Распутина.

По словам певицы, с 1998 года она живет с Виктором Захаровым. Пара венчалась в 1999 году, в 2000-м у них родилась дочь Мария, а официально брак зарегистрировали только в 2025-м. Вместе с ними в доме проживает старшая дочь Распутиной Лидия Ермакова — инвалид второй группы.

«Она нуждается в стабильных условиях, наблюдении врача, лечении. Для нее переезд — это трагедия», — подчеркнула артистка.

Как выяснилось, звезда оказалась в эпицентре конфликта мужа с его бывшей женой. Захаров начал официальное расторжение первого брака лишь несколько лет назад. В 2023-м между экс-супругами разгорелся спор о разделе имущества.

Сначала женщина получила в суде отказ, но позже решение отменили, и с Захарова взыскали более 50 миллионов рублей.

«Потом сумма выросла до 70 миллионов. Эта женщина никогда нигде не работала, всегда находилась на содержании моего супруга. Потом она подала заявление о банкротстве», — рассказала Распутина.

Певица сообщила, что 5 июня 2025 года Арбитражный суд Московской области признал Захарова банкротом. В декабре того же года судья обязал предоставить финансовому управляющему доступ в их дом для описи и оценки. Муж обжаловал это решение, но апелляция оставила его в силе.

«5 августа 2025 года на собрании кредиторов бывшая жена единолично решила, что наш дом «роскошный» и что нам нужно покупать какое-то замещающее жилье за счет продажи нашего дома. Сейчас судья рассматривает вопрос о признании нашего единственного дома «роскошным», — негодует артистка.

Распутина отметила, что больше не имеет никакой недвижимости: в 1999 году она продала личный дом и все деньги вложила в ремонт нынешнего жилья.

«Я певица, я всю жизнь работаю, плачу налоги, выступаю для людей. Я никогда не думала, что меня и мою семью могут просто выселить. Разве единственное жилье — это теперь роскошь? Я вынуждена обратиться к общественности, потому что терпеть такой беспредел нельзя!» — сокрушается звезда.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Машу Распутину не приняли дети ее мужа — артистка жаловалась в эфире одного из ток-шоу, что ее дочери поздравили пару с началом официальной совместной жизни, а дети мужа не хотят ее знать.

