«Бутырка» готовит иски к бывшим арестантам: в списке — известные фигуры

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 18 0

Старинный московский изолятор неожиданно оказался участником судебного разбирательства.

Зачем и на кого тюрьма бутырка подает в суд

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

СИЗО «Бутырка» собралось судиться с 25 бывшими арестантами

Следственный изолятор № 2 УФСИН России по Москве, известный как «Бутырка», намерен подать исковые требования к нескольким десяткам бывших заключенных. Об этом сообщило издание Газета.ру со ссылкой на данные сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

По информации журналистов, соответствующее заявление уже направили в Арбитражный суд. В числе предполагаемых ответчиков — люди, ранее содержавшиеся в этом учреждении. Среди них художник Григорий Мумриков, экс-топ-менеджер Инвестбанка Владимир Гезин, прежний глава автономной некоммерческой организации «Арена-2018» Олег Галай, а также бывший руководитель ИТ-управления Росреестра Александр Бибиков и другие.

Отмечается, что на данный момент заявление еще не принял суд к производству, а подробности требований остаются неизвестными.

«Бутырка» считается одним из самых известных следственных изоляторов страны. Учреждение расположено в жилом районе Москвы и имеет многолетнюю историю. По данным открытых источников, в разные годы здесь находились под стражей Емельян Пугачев, Владимир Маяковский, Осип Мандельштам, Жанна Агузарова и другие известные личности. На октябрь 2025 года в корпусах изолятора содержали около двух тысяч человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

