«Ускоряет рак в 100 раз»: ученые назвали самое опасное вещество в организме

|
Дарья Орлова
Вы потребляете его ежедневно и не догадываетесь, как вредите здоровью.

Самое опасное и вредное вещество для организма

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Холестерин ускоряет развитие онкологии в сто раз

Исследователи Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выявили ранее неизвестную связь между уровнем холестерина и активностью раковых клеток. Результаты научной работы опубликованы в журнале Cell Stem Cell.

В ходе экспериментов на лабораторных мышах специалисты изучали изменения в тканях кишечника. Животных разделили на две группы: одной повышали содержание холестерина с помощью питания, а у другой генетически усилили его выработку. В обоих случаях ученые зафиксировали ускоренное деление кишечных стволовых клеток и более интенсивный рост новообразований.

«Мы обнаружили, что холестерин влияет на рост стволовых клеток в кишечнике, что, в свою очередь, ускоряет скорость образования рака более чем в 100 раз», — говорит руководитель исследования, профессор патологии и медицины Калифорнийского университета Питер Тонтоноз.

Авторы работы считают, что новые данные могут помочь в разработке более эффективных методов лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, включая рак толстой кишки. При этом специалисты подчеркивают: полностью отказаться от холестерина невозможно и не нужно, поскольку он необходим для выработки гормонов, витамина D и формирования клеточных мембран.

Медики также напоминают о различии между «хорошим» и «плохим» холестерином. Липопротеины высокой плотности считаются более безопасными для организма, тогда как высокий уровень липопротеинов низкой плотности связан с повышенными рисками для здоровья.

Американский институт исследований рака отмечает, что рацион с избытком холестерина часто включает большое количество красного и переработанного мяса, что может увеличивать вероятность развития онкологических заболеваний. В качестве более благоприятной альтернативы специалисты рекомендуют питание с умеренным содержанием постного мяса, обезжиренных молочных продуктов и морепродуктов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
81.05
0.82 92.66
0.68
Последние новости

Сейчас читают

Интересные материалы

