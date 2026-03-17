Умер актер Мэтт Кларк из фильма «Назад в будущее 3»

Элина Битюцкая
Артист скончался в своем доме в Техасе в окружении семьи от осложнений после операции на спине.

Фото: legion-media/LANDMARK MEDIA

Умер актер Мэтт Кларк, сыгравший шерифа в фильме «Назад в будущее 3»

Американский актер Мэтт Кларк, известный по роли шерифа в культовом фильме «Назад в будущее 3», ушел из жизни в возрасте 89 лет. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на родственников артиста.

По информации портала, Кларк скончался в собственном доме в Остине в штате Техас. Причиной смерти стали осложнения после операции на спине. В последние минуты жизни актер был окружен семьей.

За годы карьеры Мэтт Кларк сыграл десятки ролей в кино и на телевидении. Помимо вестерна Роберта Земекиса, он запомнился зрителям по фильмам «Дисбат», «Возвращение в Страну Оз», а также сериалам «Грейс в огне», «Надежда Чикаго» и «Притворщик».

Несмотря на богатую фильмографию, близкие отмечают, что Кларк никогда не стремился к славе. Он любил и уважал свою работу, но считал, что ему просто повезло в актерской карьере.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти легендарного актера МХАТ имени Горького Андрея Голикова.

