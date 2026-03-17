Песков заявил о готовности России оказать Кубе посильную помощь

Россия готова оказать посильную помощь Республике Куба, которая сталкивается с серьезными экономическими и гуманитарными проблемами. Об этом 17 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Куба — это независимое суверенное государство, которое сталкивается с большими экономическими трудностями из-за удушающего эмбарго, которое наложено на эту страну. <…> Конечно, мы как Россия готовы оказать всю посильную помощь», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что Москва поддерживает постоянные контакты с Гаваной как на рабочем, так и на экспертном уровнях. В настоящее время стороны прорабатывают актуальные для островного латиноамериканского государства вопросы.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Кубе «недружественным захватом» в случае отказа от сделки. Профессор МГИМО Борис Мартынов заявил, что кубинцы не пойдут на сделку с Вашингтоном, а прямая военная агрессия обернется для американцев катастрофой. Прямая интервенция Штатов на остров завершится крахом, уверен эксперт, несмотря на возможное наличие «пятой колонны».

