Песков заявил о готовности России оказать Кубе посильную помощь

|
Элина Битюцкая
Представитель Кремля подчеркнул, что страна столкнулась с большими экономическими трудностями из-за «удушающего эмбарго».

Фото, видео: Reuters/Karen Toro; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия готова оказать посильную помощь Республике Куба, которая сталкивается с серьезными экономическими и гуманитарными проблемами. Об этом 17 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Куба — это независимое суверенное государство, которое сталкивается с большими экономическими трудностями из-за удушающего эмбарго, которое наложено на эту страну. <…> Конечно, мы как Россия готовы оказать всю посильную помощь», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что Москва поддерживает постоянные контакты с Гаваной как на рабочем, так и на экспертном уровнях. В настоящее время стороны прорабатывают актуальные для островного латиноамериканского государства вопросы.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Кубе «недружественным захватом» в случае отказа от сделки. Профессор МГИМО Борис Мартынов заявил, что кубинцы не пойдут на сделку с Вашингтоном, а прямая военная агрессия обернется для американцев катастрофой. Прямая интервенция Штатов на остров завершится крахом, уверен эксперт, несмотря на возможное наличие «пятой колонны».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
81.05
0.82 92.66
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:30
Песков заявил о готовности России оказать Кубе посильную помощь
13:29
В Кремле сообщили об отсутствии информации о переговорах с руководством Telegram
13:25
«Словом можно исцелить»: победивший рак Сафронов поддержал Лерчек
13:23
«Чувство гордости»: члены «Молодой Гвардии» встретили российских паралимпийцев
13:18
Брошенного матерью медвежонка спасли в Хабаровском крае
13:12
Дачников в Подмосковье предупредили о штрафах до миллиона рублей за борщевик

Сейчас читают

Не родственница, но самая близкая: почему Пеговой прочат наследство Арининой
Вопреки санкциям: как наградят российских олимпийцев и паралимпийцев
Лерчек избежит наказания? Что известно о решении суда и какие есть прогнозы
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео