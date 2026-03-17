Мозамбик может отменить для россиян визовый режим: чем страна привлекает туристов

Мозамбик может отменить для россиян визовый режим

Россия и Мозамбик ведут переговоры о взаимной отмене визового режима. Проект соглашения уже находится на рассмотрении профильных ведомств восточноафриканского государства. Об этом сообщили «Известиям» в посольстве РФ.

Сейчас россияне могут посещать чуть более десяти стран Африки без визы. В их числе — Марокко, Намибия и ЮАР. В ближайшее время этот список может пополнить Мозамбик. Рассказываем, чем эта страна привлекает туристов.

Потрясающее побережье Индийского океана

Мозамбик называют «жемчужиной Индийского океана» неслучайно. Протяженность его береговой линии составляет около 2,5–2,7 тысяч километров.

Страна славится белоснежными пляжами, пальмами и кристально чистой водой.

В отличие от многих популярных курортов, здесь нет шумных толп туристов, гольф-полей и торговых центров. Гостей Мозамбика встретит только нетронутая природа.

Рай для дайверов

Мозамбик входит в число лучших мест в мире для дайвинга и снорклинга (вид плавания у поверхности воды с маской, дыхательной трубкой и ластами).

У берегов страны можно встретить китовых акул, гигантских скатов манта, редких дюгоней и пять видов дельфинов.

Особенно славятся архипелаги Базаруто и Квиримбас с их коралловыми рифами и богатейшим подводным миром.

Сезон наблюдения за китами длится с июня по октябрь.

Архипелаги — настоящий тропический рай

Мозамбик предлагает два варианта островного отдыха: архипелаг Киримбас с 32 островами и архипелаг Базаруто с пятью островами.

Остров Базаруто — один из самых популярных курортов, где можно арендовать остров под компанию друзей или остановиться в эксклюзивных отелях.

Уникальное сочетание культур

Эта страна — бывшая португальская колония, что оставило яркий след в архитектуре, кухне и языке. Остров Мозамбик внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря хорошо сохранившимся старинным зданиям, церквям и крепостям.

Столица государства Мапуту — атмосферный город с колониальной архитектурой, рынками, джазовыми барами и живой музыкой маррабента.

Сафари без толп туристов

В Мозамбике можно отправиться в национальные парки, например в возрожденный парк Горонгоса, где обитают львы, слоны и буйволы.

При этом вы не окажетесь в толпе туристов, как в более раскрученных африканских странах.

Кулинарные изыски

Мозамбик славится своими креветками — их рекомендуют пробовать прямо в столице.

Местная кухня сочетает африканские и португальские традиции. Обязательно стоит попробовать курицу или креветки с острым соусом пири-пири, матапу (листья маниоки с арахисом и кокосом) и свежайшие морепродукты на гриле.

Что нужно знать перед поездкой

Оптимальный сезон — с мая по октябрь. Это сухой и солнечный период с дневными температурами около 28 градусов тепла, когда море особенно прозрачное для дайвинга.

Прямых рейсов из России нет. Возможно, с отменой визового режима они могут появиться.

Лететь придется с пересадками — наиболее удобные варианты через Доху (Катар), Аддис-Абебу (Эфиопия) или Стамбул (Турция).

Стоимость перелета туда-обратно начинается от 70 тысяч рублей. Самый быстрый вариант с двумя стыковками займет около 16 часов.

Варианты размещения варьируются от демократичных гостевых домов до суперэксклюзивных островных отелей уровня Anantara.

В стране есть риск малярии, рекомендуется профилактика. Обязательных прививок для въезда нет, но врачи советуют быть вакцинированными от гепатита А и В, брюшного тифа, столбняка.

Текущий визовый режим

Пока соглашение не подписано, для россиян действует упрощенный порядок. Визу на 30 дней можно получить по прилете, предварительно зарегистрировавшись через систему eVisa не позднее чем за 48 часов. Сбор при въезде — около десяти евро (около 900 рублей).

Спрос на Мозамбик у российских туристов пока невысок. Но отмена виз и интерес к уникальным природным впечатлениям могут изменить эту ситуацию.

Как отмечают в Российском союзе туриндустрии, Африка остается недооцененным направлением, но ее потенциал уже сейчас виден по программам, которые пользуются спросом даже у индивидуальных туристов.

