Паслер пообещал юридическую помощь прорывавшемуся к нему на митинге мужчине

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 11 0

Ранее гражданина арестовали на 14 суток.

Что известно о вырвавшемся к Паслеру на митинге мужчине

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Губернатор Паслер: пытавшемуся прорваться ко мне мужчине нужна поддержка юриста

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил оказать юридическую поддержку мужчине, арестованному после инцидента на первомайском митинге в Екатеринбурге. Об этом глава региона сообщил в канале мессенджера МАКС.

По словам Паслера, он не считает произошедшее попыткой причинить ему вред. Губернатор отметил, что все дело в человеческом факторе: житель Оренбуржья просто слишком эмоционально желал пообщаться с ним и не принял во внимание усиленные меры безопасности на массовом мероприятии.

Инцидент произошел 1 мая во время празднования. В тот момент Паслер фотографировался с координатором Ленинского первичного отделения Либерально-демократической партии России. Мужчина в спортивном костюме быстро направился к губернатору, но его остановила охрана.

После задержания мужчина нецензурно выразился. Из-за этого в отношении него составили протокол о мелком хулиганстве.

Позже Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал на 14 суток 42-летнего жителя Оренбургской области Серика Таспакова. В суде мужчина полностью признал вину, о чем сообщал 5-tv.ru.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+5° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
74.80
-0.08 88.64
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:22
Паслер пообещал юридическую помощь прорывавшемуся к нему на митинге мужчине
21:58
Полицейские в Вологде спасли ребенка с кроликом из горящей квартиры
21:50
«Единая Россия» представила инициативы по развитию здравоохранения
21:45
Группировка войск «Север» уничтожила более 120 станций Starlink ВСУ за апрель
21:29
Жители Австрии требуют выхода страны из Евросоюза
21:21
«Новые люди» помогли приютам для животных по всей стране подготовиться к лету

Сейчас читают

Негативная реакция: почему Эдриан Гренье не снялся в «Дьявол носит Prada 2»
«Пусть говорят»: Бородина ответила хейтерам, которые лезут в ее личную жизнь
Миф о слабом поле: сложнее ли женщинам нарастить мышцы, чем мужчинам
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео