Борется за жизнь: Дима Билан рассказал о состоянии спасенного из Донецка кота

Кот Димы Билана из приюта в ДНР прошел курс химиотерапии

Кот заслуженного артиста России Димы Билана по кличке Шахтер, взятый из приюта в Донецке, прошел курс химиотерапии и вернулся домой. Соответствующим видео исполнитель поделился с подписчиками в соцсети.

По его словам, питомец находится под наблюдением и восстанавливается.

На видео с животным певец отметил, что после лечения коту требуется отдых. Он также обратил внимание на последствия терапии — в частности, на ухудшение состояния шерсти любимца.

«Я для себя подумал, если нужны и людям эти чекапы, то и тебе тоже надо от работы иногда отдыхать. Шерсть у тебя летит после твоей химиотерапии. Бедняжка», — обратился к коту артист.

История болезни Шахтера началась вскоре после переезда в Москву. Несмотря на то, что первоначальные обследования не выявили проблем, спустя некоторое время животному резко стало хуже, в связи с чем кот перестал есть и пить, с трудом передвигался.

Позже ветеринары диагностировали у него острое воспаление. Состояние питомца продолжало ухудшаться, и стандартное лечение не приносило результата. Единственным шансом оставался редкий препарат, которого не оказалось в наличии в клиниках. Билан обратился за помощью к подписчикам, и необходимое лекарство удалось найти всего за несколько часов.

Как до этого писал 5-tv.ru, Дима Билан также делился трогательными моментами с питомцем после его предыдущего возращения из ветеринарной клиники.

