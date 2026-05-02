Жара до 25 градусов и первая весенняя гроза ожидаются в Москве

Жара до 25 градусов и первая весенняя гроза ожидаются 5 мая в Москве

В Москве 5 мая ожидаются жара до 25 градусов тепла и первая весенняя гроза. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Уточняется, что порывы ветра при грозе будут доходить до 15 метров в секунду.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с ТАСС сообщила, что метеорологическое лето придет в московский регион после 26 мая. В этих числах среднесуточная температура превысит 15 градусов тепла.

Макарова отметила, что эти данные важны, прежде всего, для тех, кто работает в агрокультурной сфере. Но и другие люди также почувствуют наступление лета при такой температуре.

Ранее 5-tv.ru писал, что синоптики спрогнозировали плюс 19 градусов в воскресенье, 3 мая, в Москве. В начале месяца жителей столицы ждет облачная и пасмурная погода. В городе сохранится переменная облачность, во второй половине дня небо может проясниться. Утром температура составит плюс 11 градусов, днем воздух прогреется до плюс 19, вечером опустится до плюс 18, ночью до плюс 13.

