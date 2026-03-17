Звезду «Спасателей Малибу» задержали за спасение собак с фермы

Диана Кулманакова
Ранее актриса похитила двух кур.

Фото: Instagram*/thealexandrapaul

В американском штате Висконсин сотрудники полиции задержали звезду «Спасателей Малибу» Александру Паул во время масштабной акции протеста против жестокого обращения с животными. Об этом сообщает New York Post.

По данным правоохранительных органов, 62-летняя актриса оказалась в числе 20 активистов, которых взяли под стражу за незаконное проникновение на территорию предприятия Ridglan Farms в Блу-Маундс.

Отмечается, что группа примерно из 60 человек в светлых защитных комбинезонах ворвалась в помещения фермы, занимающейся разведением собак-биглей для проведения научных опытов. Камеры зафиксировали, как участники налета выносили животных на руках.

Представители коалиции по спасению собак заявили, что в ходе операции им удалось вызволить 31 пса. Однако шериф округа сообщил, что полицейские смогли перехватить и вернуть владельцам восемь животных, в то время как судьба остальных остается неизвестной.

«На месте происшествия были изъяты два автомобиля, инструменты для взлома и другие вещественные доказательства», — добавил шериф.

При этом он подчеркнул, что власти относятся с пониманием к чувствам защитников природы. Однако они обязаны реагировать на любые нарушения закона, призывая выражать гражданскую позицию исключительно легальными способами.

Александра Паул, прославившаяся в 1990-х годах ролью Стефани Холден в популярном сериале «Спасатели Малибу», уже не первый раз сталкивается с правосудием из-за своих убеждений.

Актриса давно является активной участницей движения за права животных и ранее привлекалась к ответственности за аналогичные правонарушения. В частности, в 2021 году ее обвиняли в краже двух кур из грузовика птицеводческой компании в Калифорнии. Хотя позже суд признал ее невиновной.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

