Раздавило как жестянку: пять рабочих погибли под колесами самосвала

Трагедия произошла на промышленном объекте.

Фото: Telegram/Белгород Следком/su_skr31

В Белгородской области пять рабочих погибли под колесами самосвала

Смертельное ДТП случилось на территории Лебединского горно-обогатительного комбината в Белгородской области. По информации региональной прокуратуры, большегрузный самосвал, перевозивший горную массу, наехал на автомобиль УАЗ, в котором находились сотрудники предприятия.

«На территории карьера горно-обогатительного комбината, большегрузный самосвал, перевозивший горную массу, совершил наезд на автомобиль УАЗ», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, водитель тяжелой машины не заметил легковой транспорт и случайно переехал его. В результате удара кузов автомобиля оказался полностью деформирован.

Погибшими оказались пятеро работников ремонтной бригады. Сейчас на месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований охраны труда подрядными организациями.

Ранее в городе Инсар Республики Мордовия произошло обрушение пешеходного моста, который соединял берега реки Инсарка. О происшествии сообщили представители местной администрации.

В официальном сообщении отмечается, что переправа, расположенная между улицами Совхозной и Заречной, больше не может использоваться из-за серьезных повреждений конструкции.

Горожанам рекомендовали выбирать другой маршрут — переходить реку по пешеходному мосту на улице Ленинградской. Подойти к нему можно со стороны улицы Гагарина. Власти также напомнили жителям о необходимости соблюдать осторожность.

