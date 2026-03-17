Раздавило как жестянку: пять рабочих погибли под колесами самосвала
Трагедия произошла на промышленном объекте.
Фото: Telegram/Белгород Следком/su_skr31
В Белгородской области пять рабочих погибли под колесами самосвала
Смертельное ДТП случилось на территории Лебединского горно-обогатительного комбината в Белгородской области. По информации региональной прокуратуры, большегрузный самосвал, перевозивший горную массу, наехал на автомобиль УАЗ, в котором находились сотрудники предприятия.
По предварительным данным, водитель тяжелой машины не заметил легковой транспорт и случайно переехал его. В результате удара кузов автомобиля оказался полностью деформирован.
Погибшими оказались пятеро работников ремонтной бригады. Сейчас на месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований охраны труда подрядными организациями.
Ранее в городе Инсар Республики Мордовия произошло обрушение пешеходного моста, который соединял берега реки Инсарка. О происшествии сообщили представители местной администрации.
В официальном сообщении отмечается, что переправа, расположенная между улицами Совхозной и Заречной, больше не может использоваться из-за серьезных повреждений конструкции.
Горожанам рекомендовали выбирать другой маршрут — переходить реку по пешеходному мосту на улице Ленинградской. Подойти к нему можно со стороны улицы Гагарина. Власти также напомнили жителям о необходимости соблюдать осторожность.
