Исчезли без следа: в Твери ищут школьницу и ее младшего брата

В Твери ищут школьницу и ее младшего брата

В Твери ведутся поиски двух несовершеннолетних — 14-летней девочки и ее 10-летнего брата. О розыске сообщили 17 марта в региональном управлении Следственного комитета.

«В рамках расследования уголовного дела о безвестном отсутствии детей устанавливается их местонахождение», — сказано в сообщении.

По данным правоохранителей, Екатерина Веселова 2012 года рождения и ее брат Артем 2016 года рождения исчезли 16 марта. Именно в этот день заявление об их пропаже поступило в полицию.

Сейчас сотрудники ведомств проверяют различные версии случившегося. Проводятся осмотры территории, где детей видели в последний раз, а также организованы поисковые мероприятия.

Ранее в Москве-реке обнаружили тело пропавшей девочки. Поисковые мероприятия были официально завершены. Об этом сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов в своем Telegram-канале.

Иванов подчеркнул, что произошедшее стало тяжелой трагедией для всех жителей и выразил искренние соболезнования родным погибшей.

Также он поблагодарил сотрудников экстренных служб, водолазов, врачей и волонтеров, которые участвовали в поисковой операции. По его словам, семьям детей будет оказана необходимая поддержка. В завершение Иванов почтил память погибших.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.