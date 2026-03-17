Путин подписал указ о помиловании 23 женщин с детьми

Дарья Орлова
Решение президента изменило судьбы тех, кто уже не рассчитывал выйти на волю.

Кого помиловал президент России Владимир Путин в 2026 году

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Президент России Владимир Путин подписал документ о помиловании группы осужденных женщин. Об этом сообщил председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев.

«Президент подписал указ о помиловании 23 женщин. Помилованы те, у кого есть дети, родственники — участники специальной военной операции и так далее», — рассказал Фадеев.

По словам главы совета, о принятом решении он узнал во время заседания рабочей группы СПЧ, посвященного вопросам образования. Тогда ему передали записку с информацией, которой Фадеев поделился с представителями СМИ.

Инициатива по подготовке предложений о помиловании обсуждалась еще в конце прошлого года. В декабре, выступая на заседании Совета по правам человека, Владимир Путин попросил правозащитников сформировать список кандидатур для так называемого «новогоднего помилования».

Член СПЧ Ева Меркачева тогда предложила обратить внимание на женщин, впервые осужденных за преступления небольшой тяжести и не связанные с насилием.

