«Школа пивоваров» и СПбГТИ подписали соглашение о совместном развитии кадров

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 37 0

Новая образовательная платформа должна стать пространством для обмена опытом между производителями, учеными и студентами.

Как развивается образование пивоваров в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Платформа «Школа пивоваров» и Санкт-Петербургский государственный технологический институт (СПбГТИ) подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется развитие кадрового потенциала пивобезалкогольной отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе «Школа пивоваров».

Документ заключили в рамках отраслевых мероприятий, проходящих в Санкт-Петербурге.

В ближайшем будущем создадут единую систему подготовки специалистов – от студентов до действующих технологов на производстве. Стороны намерены объединить усилия бизнеса, науки и образования для решения задач импортозамещения и технологической независимости отрасли.

Подписание соглашения состоялось во время открытия III Международного конгресса «Биотехнология и пищевые технологии» и первой научно-практической конференции «Школа пивоваров», приуроченных к 50-летию профильной кафедры СПбГТИ. В мероприятиях поучаствовали представители власти, индустрии и научного сообщества.

«Сегодня, в условиях глобальных вызовов, перед пивоварами стоят амбициозные задачи — обеспечение технологического, интеллектуального и сырьевого суверенитета страны: собственные штаммы дрожжей, российская селекция хмеля и пивоваренного ячменя, разработки уникальных рецептур. <...> «Школа пивоваров» должна стать единым коммуникационным и образовательным полем, где опыт и компетенции практикующих экспертов производств встречаются с энергией молодых исследователей», — отметил председатель Совета по развитию пивобезалкогольной отрасли Таймураз Боллоев.

В свою очередь ректор СПбГТИ Андрей Шевчик подчеркнул, что институт обладает многолетними научными традициями и уже внедрил многоуровневую систему подготовки специалистов для пивоваренной промышленности. Он добавил, что сотрудничество с отраслевыми партнерами позволит усилить практическую направленность обучения и повысить эффективность внедрения научных разработок.

Мероприятие проходит на базе института 17–18 марта. Среди организаторов — СПбГТИ, Совет по развитию пивобезалкогольной отрасли и профильный научно-исследовательский центр. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин в приветственном слове отметил значимость события для развития отрасли и пожелал участникам продуктивной работы.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, российские пивовары перейдут на новые стандарты производства с 2027 года. В силу вступит обновленный ГОСТ, регулирующий производство обычного и безалкогольного напитка.

