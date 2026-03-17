Противоречит Конституции: что представляет из себя налог на выезд за границу

Глава УАТ Мальцев: налог на выезд за границу противоречит Конституции

Российский союз туриндустрии (РСТ) предложил создать единый гарантийный фонд для эвакуации туристов, попавших в затруднительное положение за рубежом. Об этом сообщает URA.RU.

Идея так называемого «налога на выезд» предполагает взимание с каждого путешественника небольшого обязательного сбора — от 100 до 300 рублей — независимо от того, купил ли он тур или едет самостоятельно.

Средства предлагается направлять в фонд под управлением Минэкономразвития для экстренной помощи в кризисных ситуациях, таких как конфликты на Ближнем Востоке.

Глава РСТ Илья Уманский, выдвинувший инициативу 12 марта, пояснил, что действующие гарантии туроператоров не покрывают всех рисков.

Глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев в целом поддержал идею, мол, это способ стимулировать внутренний туризм, но также призвал тщательно оценить риски и предложил любопытную альтернативу — взимать сбор не с граждан, а с юридических лиц.

Однако президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев выступил с резкой критикой.

«Я усматриваю в предложенной инициативе противоречие положениям Конституции РФ о свободе передвижения, потому что это накладывает финансовую нагрузку на желающих перемещаться граждан», — заявил Мальцев.

Эксперт также усомнился в необходимости нового фонда, напомнив о существующем фонде «Турпомощь», который создан для возвращения туристов при финансовой несостоятельности туроператоров.

«На данный момент у нас существует фонд, который имеет достаточно большую сумму, собраны миллиарды рублей», — добавил он.

По мнению Мальцева, внутренний туризм должен развиваться через здоровую конкуренцию и улучшение сервиса, а не через искусственное ограничение альтернатив.

В мире аналогичные сборы существуют в нескольких странах. Например, в Израиле при выезде по суше взимают около 28 долларов, в Иордании — до десяти динаров, в Коста-Рике — около 29 долларов, в Перу — примерно 25 долларов при вылете. Обычно эти платежи включены в стоимость билета или оплачиваются на границе.

Пока инициатива РСТ не оформлена в виде законопроекта, конкретные суммы и механизм взимания не определены. Льготы для детей, пенсионеров и многодетных семей только обсуждаются.

