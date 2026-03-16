Туроператоры вывезли из ОАЭ всех российских пакетных туристов

АТОР: туроператоры вывезли из ОАЭ всех пакетных туристов

Вывоз всех российских туристов, отдыхавших в ОАЭ по пакетным турам, завершен. Об этом сообщили члены Ассоциации Туроператоров (АТОР).

Крупнейшие компании, работающие на ближневосточных направлениях: FUN& SUN, «Интурист», Anex, Coral Travel, Space Travel, PEGAS Touristik, «Русский Экспресс», PAC Group и ПАКС завершили свои программы эвакуации. Как и ожидалось, основной процесс вывоза завершился 15 марта, при этом некоторые туроператоры закончили возвращать туристов еще 12 марта.

«Есть туристы, которые продлили проживание и поменяли билеты на более поздние даты. Но подавляющее большинство — около 99% — мы вывезли», — сообщили в одной из компаний.

На момент эскалации конфликта 28 февраля в ОАЭ находилось около 50 тысяч российских туристов. Из них примерно 23 тысячи прибыли в страну по пакетным турам, еще около семи тысяч бронировали у туроператоров только отели, приобретая билеты самостоятельно. Остальные путешествовали полностью самостоятельно.

На протяжении двух с половиной недель туроператоры и авиакомпании возвращали клиентов в Россию плановыми и дополнительными рейсами, по мере восстановления работы аэропортов Дубая, Абу-Даби и авиагаваней в других эмиратах.

При этом продажи туров в регион приостановлены. Сейчас действует официальная рекомендация МИД и Минэкономразвития не продавать туры и гостиничные услуги в шесть стран Ближнего Востока, включая ОАЭ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российским туристам не стоит рассчитывать на доступный отдых в Турции летом 2026 года. Цены останутся высокими из-за экономических проблем и напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

Конфликт в регионе усиливает неопределенность и увеличивает расходы бизнеса: дорожают энергоносители, логистика и продукты питания, что напрямую влияет на стоимость туров, проживания в отелях и услуг ресторанов. Дополнительное давление оказывает высокая инфляция внутри Турции, вынуждающая гостиницы компенсировать рост затрат на персонал и электроэнергию.

