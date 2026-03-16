Туроператоры вывезли из ОАЭ всех российских пакетных туристов

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 35 0

Некоторые компании закончили эвакуацию своих клиентов еще 12 марта, хотя основной процесс завершился к 15-му числу.

Туроператоры вывезли всех туристов из ОАЭ

АТОР: туроператоры вывезли из ОАЭ всех пакетных туристов

Вывоз всех российских туристов, отдыхавших в ОАЭ по пакетным турам, завершен. Об этом сообщили члены Ассоциации Туроператоров (АТОР).

Крупнейшие компании, работающие на ближневосточных направлениях: FUN& SUN, «Интурист», Anex, Coral Travel, Space Travel, PEGAS Touristik, «Русский Экспресс», PAC Group и ПАКС завершили свои программы эвакуации. Как и ожидалось, основной процесс вывоза завершился 15 марта, при этом некоторые туроператоры закончили возвращать туристов еще 12 марта.

«Есть туристы, которые продлили проживание и поменяли билеты на более поздние даты. Но подавляющее большинство — около 99% — мы вывезли», — сообщили в одной из компаний.

На момент эскалации конфликта 28 февраля в ОАЭ находилось около 50 тысяч российских туристов. Из них примерно 23 тысячи прибыли в страну по пакетным турам, еще около семи тысяч бронировали у туроператоров только отели, приобретая билеты самостоятельно. Остальные путешествовали полностью самостоятельно.

На протяжении двух с половиной недель туроператоры и авиакомпании возвращали клиентов в Россию плановыми и дополнительными рейсами, по мере восстановления работы аэропортов Дубая, Абу-Даби и авиагаваней в других эмиратах.

При этом продажи туров в регион приостановлены. Сейчас действует официальная рекомендация МИД и Минэкономразвития не продавать туры и гостиничные услуги в шесть стран Ближнего Востока, включая ОАЭ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российским туристам не стоит рассчитывать на доступный отдых в Турции летом 2026 года. Цены останутся высокими из-за экономических проблем и напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

Конфликт в регионе усиливает неопределенность и увеличивает расходы бизнеса: дорожают энергоносители, логистика и продукты питания, что напрямую влияет на стоимость туров, проживания в отелях и услуг ресторанов. Дополнительное давление оказывает высокая инфляция внутри Турции, вынуждающая гостиницы компенсировать рост затрат на персонал и электроэнергию.

16 мар
Иранские запасы обогащенного урана оказались под тоннами бетона
16 мар
Лавров призвал немедленно остановить военные действия на Ближнем Востоке
16 мар
Глава МИД Германии потребовал у США и Израиля сроки достижения их целей в Иране
16 мар
Армия Израиля заявила об уничтожении самолета верховного лидера Ирана
16 мар
На подлете к посольству США: в центре Багдада сбили беспилотник
16 мар
В России зафиксировали резкий рост цен на видеокарты
16 мар
Депутаты Европарламента не нашли Иран на карте мира: это привело к скандалу
16 мар
«Худшее время»: Главным проигравшим в войне против Ирана оказалась Украина
16 мар
В Иране уничтожен последний в мире Boeing KC-747
16 мар
Иран задержал 500 человек по подозрению в шпионаже
Последние новости

19:04
Придет повестка? За что Орбану грозят Европейским судом
18:55
«Бог накажет»: домработницы несколько раз обворовывали Ирину Дубцову
18:47
От Китая до Египта: удмуртские аграрии за год увеличили экспорт в полтора раза
18:40
«Не выплыл»: детали ЧП с мужчинами, попавшими под речной трамвайчик на Москве-реке
18:38
«Сквозь зубы разговариваем»: Ида Галич рассказала о ссоре с Ильей Авербухом
18:30
Суд отпустил Лерчек из-под домашнего ареста

Сейчас читают

Зеленского призвали помнить: «Борщ — венгерское блюдо, а Ужгород — венгерский город»
«О болезни мамы я сказал»: бывший муж Лерчек о жизни детей без нее
У исполнительницы хита «Чашка кофию» Марины Хлебниковой нашли опухоль
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео