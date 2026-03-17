«У нас все неплохо»: Греф рассказал о рекордах Сбербанка

Банк вошел в тройку мировых организаций по соотношению доходов к расходам.

Сбербанк поставил рекорды по чистой прибыли и выплате дивидендов

Несколько рекордов за прошлый год установил «Сбербанк». Об этом глава компании доложил Владимиру Путину на встрече в Кремле. Президент поздравил Германа Грефа с хорошими результатами и спросил про дальнейшие планы.

«Ну у нас все неплохо. Мы обновили в прошлом году рекорд по чистой прибыли — один триллион 706 миллиардов. Соответственно, заплатим 50% от этой суммы в дивиденды — 853 миллиарда. Это тоже рекорд за все время. У нас есть трехлетняя стратегия, утвержденная советом директоров, и мы закончили второй год этой стратегии, и в общем всех параметров, которые были поставлены перед нами в качестве целей, мы достигли», —сказал глава компании.

Также Сбер вошел в тройку мировых банков по соотношению доходов к расходам. С помощью искусственного интеллекта удалось добиться роста производительности труда. Греф добавил, что в 2026-м году Сбербанк надеется получить еще большую прибыль, чем в прошлом.

Последние новости

21:04
«Это будет красиво»: «Мисс Россия — 2024» высказалась о работе с Киркоровым
20:57
Трамп заявил о скором уходе Макрона с поста президента Франции
20:52
«Сразу идут к ней»: с кем живут дети блогера Лерчек после госпитализации блогера
20:40
Раздавило как жестянку: пять рабочих погибли под колесами самосвала
20:26
Противоречит Конституции: что представляет из себя налог на выезд за границу
20:15
Седьмой арест чиновника за полгода: что известно о задержании главы Минздрава Кубани

Сейчас читают

«Невосполнимая утрата»: в Звенигороде нашли тело пропавшей девочки
Не до шуток: жена комика Нурлана Сабурова закрывает бизнес в России
Убивший бизнесвумен в Москве Секач увлекался «уличным рэпом» и ставками на спорт
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео