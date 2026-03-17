«У нас все неплохо»: Греф рассказал о рекордах Сбербанка

Сбербанк поставил рекорды по чистой прибыли и выплате дивидендов

Несколько рекордов за прошлый год установил «Сбербанк». Об этом глава компании доложил Владимиру Путину на встрече в Кремле. Президент поздравил Германа Грефа с хорошими результатами и спросил про дальнейшие планы.

«Ну у нас все неплохо. Мы обновили в прошлом году рекорд по чистой прибыли — один триллион 706 миллиардов. Соответственно, заплатим 50% от этой суммы в дивиденды — 853 миллиарда. Это тоже рекорд за все время. У нас есть трехлетняя стратегия, утвержденная советом директоров, и мы закончили второй год этой стратегии, и в общем всех параметров, которые были поставлены перед нами в качестве целей, мы достигли», —сказал глава компании.

Также Сбер вошел в тройку мировых банков по соотношению доходов к расходам. С помощью искусственного интеллекта удалось добиться роста производительности труда. Греф добавил, что в 2026-м году Сбербанк надеется получить еще большую прибыль, чем в прошлом.

