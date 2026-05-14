Путин оценил объем промышленного производства в России в 2025 году

Лилия Килячкова
Президент сравнил показатели с уровнем 2021 года.

Объем промышленного производства в России в прошлом году оказался на 12% выше уровня 2021 года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на юбилейном X съезде Союза машиностроителей РФ, который проходит в Национальном центре «Россия».

«Объем промышленного производства в России в 2025 году оказался на 12% выше уровня 2021 года», — заявил глава государства.

По словам президента, промышленность служит фундаментом для независимого развития страны, устойчивого роста экономики, создания современных рабочих мест, укрепления обороноспособности и увеличения объемов высокотехнологичного экспорта.

Российский лидер также подчеркнул, что правительство продолжает активно поддерживать промышленный сектор и использует для этого широкий набор инструментов. При этом президент отметил, что часть представителей отрасли считает действующие меры поддержки недостаточными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин назвал химическую промышленность важнейшей для экономики России. Глава государства отметил, что химическая продукция широко применяется в самых разных сферах — от строительства и энергетики до агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и фармацевтической индустрии.

