Путин оценил объем промышленного производства в России в 2025 году

Президент сравнил показатели с уровнем 2021 года.
Фото, видео: © РИА Новости/ Алексей Мальгавко; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Путин: объем промышленного производства в 2025 году был на 12% выше, чем в 2021
Объем промышленного производства в России в прошлом году оказался на 12% выше уровня 2021 года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на юбилейном X съезде Союза машиностроителей РФ, который проходит в Национальном центре «Россия».
«Объем промышленного производства в России в 2025 году оказался на 12% выше уровня 2021 года», — заявил глава государства.
По словам президента, промышленность служит фундаментом для независимого развития страны, устойчивого роста экономики, создания современных рабочих мест, укрепления обороноспособности и увеличения объемов высокотехнологичного экспорта.
Российский лидер также подчеркнул, что правительство продолжает активно поддерживать промышленный сектор и использует для этого широкий набор инструментов. При этом президент отметил, что часть представителей отрасли считает действующие меры поддержки недостаточными.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин назвал химическую промышленность важнейшей для экономики России. Глава государства отметил, что химическая продукция широко применяется в самых разных сферах — от строительства и энергетики до агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и фармацевтической индустрии.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
46%
Нашли ошибку?