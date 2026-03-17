«Только дурак откажется»: Фицо и Сийярто вступились за российскую нефть

Элина Битюцкая
Премьер Словакии заявил о дефиците в 20% на мировом рынке.

Фицо: только дурак откажется от нефти по Дружбе

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко высказался в пользу продолжения поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», назвав отказ от них неразумным.

«Только дурак может отказаться от поставок нефти по трубопроводу «Дружба“», — заявил Фицо, комментируя ситуацию на энергетическом рынке.

Он подчеркнул, что из-за конфликта на Ближнем Востоке ситуация на мировом нефтяном рынке привела к дефициту, который будет только ухудшаться.

В Словакии эта нехватка уже ощущается — в стране объявлено чрезвычайное положение в нефтяной сфере, используются государственные материальные запасы.

«Представители нефтеперерабатывающего завода Slovnaft сообщили нам, что на международном рынке не хватает около 20% нефти. Также возникают случаи, когда компания заказывает танкер, а затем выясняется, что этот танкер перекупает кто-то другой», — сказал Фицо.

По его словам, необходимо вести переговоры, чтобы остановить все конфликты и вернуться к нормальным экономическим и взаимовыгодным отношениям. Словацкий премьер также раскритиковал политику ЕС, оказывающую давление на Братиславу и Будапешт, угрожая ограничением финансирования.

В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт готов бороться за дешевую российскую нефть.

По его словам, Европа рискует оказаться в тяжелом положении из-за ограничения поставок из России и нестабильности на Ближнем Востоке.

«Европа частично из-за собственных решений, частично из-за ближневосточной войны оказалась в ситуации, когда она отрезана от двух основных источников нефти, необходимых для ее снабжения. И такая ситуация может привести к резкому росту цен, если ее вовремя не исправить», — подчеркнул Сийярто.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Словакия уведомила «Укрэнерго» о прекращении договора об аварийной помощи.

Последние новости

21:04
«Это будет красиво»: «Мисс Россия — 2024» высказалась о работе с Киркоровым
20:57
Трамп заявил о скором уходе Макрона с поста президента Франции
20:52
«Сразу идут к ней»: с кем живут дети блогера Лерчек после госпитализации блогера
20:40
Раздавило как жестянку: пять рабочих погибли под колесами самосвала
20:26
Противоречит Конституции: что представляет из себя налог на выезд за границу
20:15
Седьмой арест чиновника за полгода: что известно о задержании главы Минздрава Кубани

Сейчас читают

«Невосполнимая утрата»: в Звенигороде нашли тело пропавшей девочки
Не до шуток: жена комика Нурлана Сабурова закрывает бизнес в России
Убивший бизнесвумен в Москве Секач увлекался «уличным рэпом» и ставками на спорт
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео