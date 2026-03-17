Собянин: Москва заключила соглашение о сотрудничестве с Республикой Карелией

Дарья Корзина
Дарья Корзина 45 0

Документ предусматривает расширение партнерства в экономике, инфраструктуре, науке и социальной сфере.

Москва заключила сотрудничество с Республикой Карелией

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Республики Карелия Артур Парфенчиков подписали соглашение о сотрудничестве между регионами на ближайшие пять лет. Документ предусматривает развитие партнерских связей в ряде ключевых отраслей. Об этом сам Собянин сообщил на канале в своем мессенджере MAX.

По словам Сергея Собянина, за предыдущие пять лет сотрудничество между Москвой и Карелией заметно расширилось.

«Больше 800 предприятий Карелии заключили договоры на выполнение государственных контрактов в городе Москве», — отметил Собянин.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что для Карелии Москва остается одним из ключевых экономических партнеров и крупным рынком сбыта. Он напомнил, что в столице активно используется карельский строительный камень — между регионами заключен межрегиональный офсетный контракт на поставку щебня и других материалов. Кроме того, Москва закупила несколько тысяч уличных тренажеров карельского производства, которые установлены в городских парках и на набережных.

Жители столицы также активно посещают Карелию в туристических поездках и участвуют в программе Арктический гектар, позволяющей получить земельный участок на территории региона.

Документ развивает положения предыдущего соглашения и предусматривает сотрудничество в транспорте, промышленности, строительстве, ЖКХ, благоустройстве, образовании, культуре, туризме и спорте. Важное место занимает и гуманитарное взаимодействие. По данным столичных властей, за последние пять лет лечение в московских больницах прошли около двух тысяч жителей Карелии.

Культурные и туристические связи поддерживаются совместными проектами и фестивалями. Так, в Москве проходят Дни Республики Карелия, а на ВДНХ ежегодно проводится фестиваль народов республики «Мельница Сампо». В 2025 году на Арбатско-Покровской линии столичного метро начал курсировать тематический поезд «Карелия — место, где возвращаются силы».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве продолжается масштабное благоустройство прибрежных территорий. В районах Хорошево-Мневники, Филевский Парк, Дорогомилово и Пресненский на месте бывших промышленных зон и заброшенных пустырей формируются современные общественные пространства для отдыха.

Последние новости

21:04
«Это будет красиво»: «Мисс Россия — 2024» высказалась о работе с Киркоровым
20:57
Трамп заявил о скором уходе Макрона с поста президента Франции
20:52
«Сразу идут к ней»: с кем живут дети блогера Лерчек после госпитализации блогера
20:40
Раздавило как жестянку: пять рабочих погибли под колесами самосвала
20:26
Противоречит Конституции: что представляет из себя налог на выезд за границу
20:15
Седьмой арест чиновника за полгода: что известно о задержании главы Минздрава Кубани

Сейчас читают

«Невосполнимая утрата»: в Звенигороде нашли тело пропавшей девочки
Не до шуток: жена комика Нурлана Сабурова закрывает бизнес в России
Убивший бизнесвумен в Москве Секач увлекался «уличным рэпом» и ставками на спорт
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео