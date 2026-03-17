Собянин: Москва заключила соглашение о сотрудничестве с Республикой Карелией

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Республики Карелия Артур Парфенчиков подписали соглашение о сотрудничестве между регионами на ближайшие пять лет. Документ предусматривает развитие партнерских связей в ряде ключевых отраслей. Об этом сам Собянин сообщил на канале в своем мессенджере MAX.

По словам Сергея Собянина, за предыдущие пять лет сотрудничество между Москвой и Карелией заметно расширилось.

«Больше 800 предприятий Карелии заключили договоры на выполнение государственных контрактов в городе Москве», — отметил Собянин.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что для Карелии Москва остается одним из ключевых экономических партнеров и крупным рынком сбыта. Он напомнил, что в столице активно используется карельский строительный камень — между регионами заключен межрегиональный офсетный контракт на поставку щебня и других материалов. Кроме того, Москва закупила несколько тысяч уличных тренажеров карельского производства, которые установлены в городских парках и на набережных.

Жители столицы также активно посещают Карелию в туристических поездках и участвуют в программе Арктический гектар, позволяющей получить земельный участок на территории региона.

Документ развивает положения предыдущего соглашения и предусматривает сотрудничество в транспорте, промышленности, строительстве, ЖКХ, благоустройстве, образовании, культуре, туризме и спорте. Важное место занимает и гуманитарное взаимодействие. По данным столичных властей, за последние пять лет лечение в московских больницах прошли около двух тысяч жителей Карелии.

Культурные и туристические связи поддерживаются совместными проектами и фестивалями. Так, в Москве проходят Дни Республики Карелия, а на ВДНХ ежегодно проводится фестиваль народов республики «Мельница Сампо». В 2025 году на Арбатско-Покровской линии столичного метро начал курсировать тематический поезд «Карелия — место, где возвращаются силы».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве продолжается масштабное благоустройство прибрежных территорий. В районах Хорошево-Мневники, Филевский Парк, Дорогомилово и Пресненский на месте бывших промышленных зон и заброшенных пустырей формируются современные общественные пространства для отдыха.

