Маяк, амфитеатры и велодорожки: на берегах Москвы-реки создают новые зоны отдыха

Светлана Стофорандова
Обновленные прогулочные места с территориями для занятий спортом появятся в районах Хорошево-Мневники, Филевский Парк, Дорогомилово и Пресненский.

В Москве продолжается масштабное преображение прибрежных территорий. На месте бывших промышленных зон и заброшенных пустырей в районах Хорошево-Мневники, Филевский Парк, Дорогомилово и Пресненский создаются современные пространства для отдыха. Подробностями поделился мэр столицы Сергей Собянин в своем аккаунте в мессенджере MAX.

В Филевском Парке активно реконструируют набережную «Западный порт». Здесь появится 800 метров прогулочной зоны с беговыми и велодорожками, а также игровыми и спортивными площадками. Работы завершены уже на 70%.

На финишную прямую вышла и реконструкция Шелепихинской набережной. Трехкилометровый участок также готов на 70%. После открытия он станет огромным парком для жителей Пресненского района и Хорошево-Мневников.

Продолжением маршрута станет Карамышевская набережная — от Живописного моста до 3-го Силикатного проезда. Мэр отметил, что специалисты сохранят естественный ландшафт, укрепят берега, отремонтируют причал и проложат дорожки для спорта и прогулок.

Кроме того, в Мневниковской пойме строят сразу две набережные. Западная набережная будет оснащена амфитеатрами, городскими качелями, спортивным пирсом и зеленой поляной. Главной «фишкой» станет двухкилометровый настил на сваях со смотровыми площадками, одну из которых стилизуют под маяк.

По обновленной Восточной набережной можно будет дойти до строящегося моста-паруса. Здесь появятся площадки для выгула собак, спортивные зоны и металлические мостки.

«Эти проекты — важный шаг к тому, чтобы территории вдоль реки вновь стали центрами городской жизни, что полностью соответствует национальному проекту «Инфраструктура для жизни“», — подчеркнул Сергей Собянин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на территории бывшей промышленной зоны «Огородный проезд» создается современное городское пространство. Там возводят жилые дома, обустраивают социальную инфраструктуру и прокладывают новые дороги.

