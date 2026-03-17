Патриарх Грузии Илия Второй умер на 94-м году жизни

Дарья Корзина
Духовный лидер страны скончался в медицинском учреждении.

Фото: Дадвадзе Бондо/ТАСС

Умер Патриарх всей Грузии, Католикос-Патриарх Илия Второй. Об этом сообщил грузинский телеканал «Мтавари архи».

По информации источника, Католикос-Патриарх Илия Второй, архиепископ Мцхетско-Тбилисский, митрополит Бичвинтинский и Цхум-Абхазия, умер в клинике. В сообщении уточняется, что духовный лидер страны завершил свой жизненный путь в возрасте 93 лет.

Здоровье патриарха ухудшалось на протяжении последних 15 лет. С 2008 года он проходил лечение в клиниках Германии. В 2017 году Илия Второй перенес серьезную операцию на желчном пузыре. Уже тогда он назначил митрополита Шио Муджири временным управляющим патриаршей кафедрой. В последние годы он находился под постоянным медицинским наблюдением.

По сообщению патриархии, Илия Второй будет помещен в собор Святой Троицы в Тбилиси в среду, 18 марта.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти немецкого философа и социолога Юргена Хабермаса, которому было 96 лет. В последние годы он открыто выражал критику в адрес позиции западных стран по украинскому конфликту.

