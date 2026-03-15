Немецкий философ и социолог Юрген Хабермас скончался в возрасте 96 лет

В последние годы он активно критиковал позицию Запада по украинскому конфликту.

Умер философ и социолог Юрген Хабермас

Фото: DPA/ТАСС

В Германии на 97-м году жизни скончался известный социолог и философ Юрген Хабермас. О его смерти сообщило издательство Suhrkamp 14 марта.

«Юрген Хабермас сегодня скончался в Штарнберге в возрасте 96 лет», — отмечается в заявлении издательства на платформе Bluesky.

Хабермас был признан одним из самых влиятельных философов своего времени и представителем Франкфуртской школы. В последние годы он активно критиковал позицию Запада по украинскому конфликту, призывая к дипломатическому урегулированию и переговорам.

Юрген Хабермас родился в 1929 году. За свою карьеру он был удостоен множества наград, включая премию принца Астурийского и премию имени Теодора Адорно. Его работы оказали значительное влияние на развитие социальной философии и политической теории во второй половине XX — начале XXI века.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:10
FIA отменила этапы «Формулы-1» в Бахрейне и Саудовской Аравии
1:05
Гид по заменителям сахара: почему не стоит увлекаться альтернативными сладостями
0:35
Немецкий философ и социолог Юрген Хабермас скончался в возрасте 96 лет
0:16
Главное — не мясо: иеромонах раскрыл секреты вкусной постной кухни
0:01
Двое детей выпали из окна многоквартирного дома в Тульской области
0:01
Федот Ветронос: что можно и нельзя делать 15 марта 2026 года

Сейчас читают

«В голове не укладывается»: как тренер описывает подозреваемого в убийстве женщины в Москве
Дочь сама впустила в квартиру убийцу матери: подробности жуткой трагедии в Москве
«Ей нужно просить прощение»: психолог о том, как Долиной вернуть доверие людей
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео