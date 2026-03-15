Немецкий философ и социолог Юрген Хабермас скончался в возрасте 96 лет

Фото: DPA/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Германии на 97-м году жизни скончался известный социолог и философ Юрген Хабермас. О его смерти сообщило издательство Suhrkamp 14 марта.
«Юрген Хабермас сегодня скончался в Штарнберге в возрасте 96 лет», — отмечается в заявлении издательства на платформе Bluesky.
Хабермас был признан одним из самых влиятельных философов своего времени и представителем Франкфуртской школы. В последние годы он активно критиковал позицию Запада по украинскому конфликту, призывая к дипломатическому урегулированию и переговорам.
Юрген Хабермас родился в 1929 году. За свою карьеру он был удостоен множества наград, включая премию принца Астурийского и премию имени Теодора Адорно. Его работы оказали значительное влияние на развитие социальной философии и политической теории во второй половине XX — начале XXI века.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Нашли ошибку?