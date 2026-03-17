«Начали со сцены»: В ДНР преобразили республиканский академический театр кукол

Анастасия Антоненко
В преддверии международного Дня кукольника Бахрушинский театральный музей открыл постоянную экспозицию.

В Донецкой народной республике (ДНР) в рамках нацпроектов «Культура» и «Семья» преобразили республиканский академический театр кукол. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Вместе с ним в театре побывал и первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергеем Кириенко.

«В рамках национального проекта „Культура“ мы в первую очередь начали со сцены», — рассказала о первых изменениях в театре генеральный директор-художественный руководитель Ольга Арутинова.

Также было обновлено звуковое и световое оборудование, приобретен реквизит для создания новых постановок. В Большом зале 268 мест, есть еще Малый зал. В прошлом году в театре открыли третью сцену для самых маленьких зрителей до пяти лет.

Бахрушинский театральный музей в рамках федерального проекта «Новый музей театра» открыл постоянную экспозицию в театре кукол, где представлены более 140 редких предметов, среди которых авторские куклы с уникальными механизмами движения.

Открытие произошло в преддверии международного Дня кукольника, который отмечается 21 марта.

«Для нас это большая радость», — поделилась артист-кукловод Ирина Каракаш

Также посетили Донецкий республиканский художественный музей, в который трижды были прямые попадания. В нем отремонтировали холл и четыре зала, доставили профессиональное световое оборудование, оснащение для хранения и реставрации экспонатов.

В музее представлены 230 оригинальных работ русских и европейских художников Всего в коллекции музея находится 17 тысяч работ. В одном из залов представлены работы, посвященные непосредственно Донбассу. Их автор — художник Константин Дорохов, написавший картины 90 лет назад.

