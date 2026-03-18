Типичные «совы»: почему подросткам трудно просыпаться по утрам

Генетик Крутовский: главная причина долгого сна у подростков — их возраст

Подростки становятся типичными «совами» в силу возраста, когда в период полового созревания (пубертата) в организме происходят биологические изменения в циркадной системе. Об этом изданию Газета.ру рассказал генетик, профессор и ведущий научный сотрудник Института общей генетики РАН Константин Крутовский.

«Во время пубертата происходит сдвиг циркадных часов (фазовая задержка циркадного ритма). При этом пик бодрствования сдвигается на более позднее время, желание спать появляется позже вечером и естественное время пробуждения становится позднее утром», — объяснил ученый.

По словам эксперта, главная физиологическая причина такого режима — это изменение времени выработки мелатонина. У подростков он начинает вырабатываться не вечером, как у взрослого человека, а на один-два часа позже.

Кроме того, свет от экранов гаджетов в вечернее время также сказывается на режиме сна у подростков — происходит подавление мелатонина, и циркадные часы легче сдвигаются в сторону более поздних.

Ситуация меняется с возрастом. Уже после 20–25 лет происходит обратный процесс — люди снова становятся «жаворонками». Это объясняется выравниванием циркадного ритма, который приводит к более ранней выработке мелатонина.

Несостыковка биологических ритмов у подростков и взрослых приводит к конфликту с социальной системой. К примеру, уроки в школе начинаются слишком рано, что приводит к хроническому недосыпу у подросткового поколения.

Крутовский отметил, что многие исследования показали, что перенос начала занятий на час или два позже улучшает успеваемость, снижает депрессию и уменьшает риск ожирения.

Чем еще опасен недосып? — Он приводит к повышению ночного аппетита и перееданию. Засыпая позже обычного, организм начинает воспринимать этот как стресс. В долгосрочной перспективе недосып может развить артериальную гипертензию, метаболический синдром, инсулинорезистентность и сахарный диабет.

