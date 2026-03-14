Не сбиваем режим: какими последствиями грозит недосып

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 84 0

Если регулярно нарушать биологические ритмы организма, это закончится плачевно.

Что будет от постоянного недосыпа

Недосып приводит к повышению ночного аппетита

Недосып приводит к повышению ночного аппетита и перееданию. Об этом Газете.ру заявил руководитель исследования Sleep Study.RU, профессор, заслуженный врач Татарстана Эдуард Якупов.

В норме пик гормона мелатонина, отвечающего за сон, приходится на вечер и первую половину ночи. В последующие часы его уровень постепенно снижается. В противовес поднимается уровень кортизола, создающего позитивный стресс. Будучи минимальным ночью, он возрастает к утру, помогая организму проснуться.

Если же засыпать позже, чем положено, или плохо спать, организм начинает воспринимать ночное время как стресс. Повысится кортизол, нарушится баланс мелатонина. Как следствие, у пациента проявится ночной аппетит и ухудшится расщепление жира. В долгосрочной перспективе недосып может привести к развитию артериальной гипертензии, метаболического синдрома, инсулинорезистентности и сахарного диабета.

