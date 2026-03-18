Пожар вспыхнул после падения обломков дрона ВСУ на медцентр в Краснодаре

|
Мурад Устаров

Фрагменты БПЛА также обнаружены во дворах частных домов.

Беспилотники атаковали Краснодарский край — новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Падение обломков украинского беспилотника на кровлю медицинского центра и линию электропередачи в Краснодаре привело к возгоранию. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов.

«В результате отражения атаки БПЛА обломки беспилотников повредили кровлю медцентра в Юбилейном микрорайоне и линию электропередачи. Идет ликвидация возникшего пожара», — написал он в своем Telegram-канале.

Градоначальник отметил, что в настоящее время микрорайон остался без электроснабжения. Он также сообщил о падении фрагментов летательных аппаратов обнаружены в нескольких местах. В одном районе они упали во двор многоквартирного и во двор частного домов. При этом Наумов отметил, что инфраструктура не пострадала. Кроме того, обломки найдены во дворе частного дома в Фестивальном микрорайоне.

Пострадавших в результате случившегося нет. На всех указанных участках сейчас работают специальные и оперативные службы, добавил мэр.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Прикубанском округе Краснодара вражеский беспилотник атаковал жилые дома. Жертвой стал один человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
81.91
0.86 93.16
0.50
Последние новости

Пожар вспыхнул после падения обломков дрона ВСУ на медцентр в Краснодаре
