Один человек погиб в Краснодаре в результате атаки украинского беспилотника

В Краснодаре в результате атаки украинского беспилотника погиб человек. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Прикубанском округе города. По словам главы Краснодара Евгения Наумова, беспилотник атаковал жилые дома. В одном из зданий начался пожар, в результате которого погиб житель квартиры.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Кондратьев выразил соболезнования семье погибшего.

Во дворе многоквартирного дома в том же районе найдены обломки беспилотника. Еще один фрагмент дрона обнаружен на балконе в Западном округе. Пострадавших нет, инфраструктура не повреждена. На местах работают экстренные службы.

Наумов призвал жителей региона сообщать о подозрительных объектах по номеру 112. Он также заверил, что будет держать горожан в курсе ситуации.

