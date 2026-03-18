Один человек погиб в Краснодаре в результате атаки украинского беспилотника
Губернатор региона выразил глубокие соболезнования родным погибшего.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В Краснодаре в результате атаки украинского беспилотника погиб человек. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в Прикубанском округе города. По словам главы Краснодара Евгения Наумова, беспилотник атаковал жилые дома. В одном из зданий начался пожар, в результате которого погиб житель квартиры.
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Кондратьев выразил соболезнования семье погибшего.
Во дворе многоквартирного дома в том же районе найдены обломки беспилотника. Еще один фрагмент дрона обнаружен на балконе в Западном округе. Пострадавших нет, инфраструктура не повреждена. На местах работают экстренные службы.
Наумов призвал жителей региона сообщать о подозрительных объектах по номеру 112. Он также заверил, что будет держать горожан в курсе ситуации.
