Две девочки провалились под лед в Калининграде, выгуливая собак

Две девочки провалились под лед во время прогулки с собаками по озеру в Калининграде. Об этом сообщили в официальном канале регионального МЧС в мессенджере MAX.

Дети девяти и десяти лет гуляли с питомцами в парке Макса Ашманна. Девочкам на помощь пришли очевидцы — они оперативно достали их из проруби. К месту ЧП прибыли спасатели, доставившие несовершеннолетних домой, помощь врачей им не понадобилась.

Ранее похожий случай с более трагическим исходом произошел в подмосковном Звенигороде. Трое детей — 13-летняя девочка и двое мальчиков 12 лет — пропали 7 марта в микрорайоне Восточный на Москве-реке — как стало известно позже, они провалились под лед и утонули. Их исчезновение комментировал профессиональный водолаз Антон Солодилов — он отметил, что подростку 12-13 лет невозможно долго пробыть в ледяной воде, поэтому судьба ребят была предрешена с самого начала.

Поисковая операция завершилась 17 марта — все трое детей найдены погибшими.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.