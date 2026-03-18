Две девочки провалились под лед в Калининграде, выгуливая собак

Дети выгуливали собак на замерзшем озере.

Две девочки провалились под лед во время прогулки с собаками по озеру в Калининграде. Об этом сообщили в официальном канале регионального МЧС в мессенджере MAX.

Дети девяти и десяти лет гуляли с питомцами в парке Макса Ашманна. Девочкам на помощь пришли очевидцы — они оперативно достали их из проруби. К месту ЧП прибыли спасатели, доставившие несовершеннолетних домой, помощь врачей им не понадобилась.

Ранее похожий случай с более трагическим исходом произошел в подмосковном Звенигороде. Трое детей — 13-летняя девочка и двое мальчиков 12 лет — пропали 7 марта в микрорайоне Восточный на Москве-реке — как стало известно позже, они провалились под лед и утонули. Их исчезновение комментировал профессиональный водолаз Антон Солодилов — он отметил, что подростку 12-13 лет невозможно долго пробыть в ледяной воде, поэтому судьба ребят была предрешена с самого начала.

Поисковая операция завершилась 17 марта — все трое детей найдены погибшими.

Последние новости

9:44
Из медального зачета Паралимпиады на украинском канале вырезали Россию
9:37
«Хотел посмотреть на огонь»: пироман поджег 15 квартир в Томской области
9:30
В Госдуме предложили повысить пенсионный коэффициент врачам и учителям
9:22
От диареи до камней в почках: чем опасен переизбыток витамина С для мужчин
9:08
9:00
Социальные пенсии в России вырастут с 1 апреля: кому и сколько добавят

Сейчас читают

«Некий паразит»: Лолита о внедрении ИИ в музыкальную среду
«Маленькая победоносная» война обернулась тупиком: США «застряли» в конфликте с Ираном
Наследство Пьера Нарцисса: родные не могут поделить имущество «Шоколадного зайца»
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео