«Невосполнимая утрата»: в Звенигороде нашли тело пропавшей девочки

Дарья Орлова
Поисковая операция завершена.

Фото: Лиза Алерт

В Москве-реки нашли тело пропавшей девочки, поисковая операция завершена. Об этом сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов в своем Telegram-канале.

«Это невосполнимая утрата. Трудно принять и осознать такую трагедию. Искренне соболезную родным и близким. Разделяем вашу боль», — написал он.

Иванов выразил благодарность всем, кто принимал участие в поисках — спасателям, водолазам, медикам и добровольцам. Он также отметил, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.

«Светлая память детям», — добавил Иванов.

Что случилось с детьми

Трагические события произошли вечером 7 марта в микрорайоне Восточный. На прогулку отправились трое подростков — 13-летняя девочка и двое мальчиков 12 лет.

Камеры наблюдения зафиксировали, как дети зашли в ближайший магазин, купили сладости, после чего направились в сторону Москвы-реки. Спустя некоторое время связь с ними прервалась: мобильные телефоны перестали отвечать, а последние следы были обнаружены у самой воды.

Позже на берегу нашли шапку, которую родители одного из школьников опознали как принадлежащую их сыну. На льду также заметили характерные борозды — следы от рук, свидетельствующие о попытках выбраться из полыньи.

Тело первого мальчика спасатели обнаружили 11 марта примерно в 800 метрах от предполагаемого места происшествия. Второго подростка нашли спустя два дня — течение унесло его почти на семь километров вниз по реке.

«Она бы не вышла на лед»

Судьба девочки, которую поисковики продолжают разыскивать, остается неизвестной. По словам знакомых, она отличалась серьезностью и ответственностью.

«Гордость школы и семьи. В дневнике — одни пятерки, в характеристике — «примерное поведение», — рассказала aif.ru местная жительница.

Близкие и друзья не верят, что школьница могла сознательно пойти на риск или участвовать в опасных развлечениях.

«Она была душой компании, светлым и рассудительным человечком. Не верится, что она могла первой пойти на лед», — высказались знакомые семьи.

