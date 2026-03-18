Возвращение домой: Крым воссоединился с Россией 12 лет назад

В России отмечают 12-летие возвращения Крыма в состав страны

Переломный момент в новейшей истории! 12 лет назад Крым официально вернулся в состав нашей страны.

Именно 18 марта объявили результаты референдума, на котором жители полуострова почти единогласно решили связать свое будущее с Россией. А в Георгиевском зале Кремля президент подписал соответствующий договор. Республика Крым и Севастополь стали субъектами федерации.

За эти годы жизнь на полуострове преобразилась. Построили новые дома, больницы, трассу «Таврида», мост через Керченский пролив и новый терминал аэропорта в Симферополе. Сами крымчане после начала спецоперации активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Крыма с годовщиной воссоединения региона с Россией. В своем Telegram-канале политик подчеркнула, что принадлежность полуострова к РФ является историческим фактом, не подлежащим пересмотру.

По словам Матвиенко, за этим воссоединением стоит искреннее, твердое и окончательное решение самих жителей, чья легитимная воля неоспорима. Она напомнила, что весной 2014 года крымчане проявили мужество, противостоя реальным угрозам, и отметила деструктивную роль Запада, который, по ее словам, готовил против жителей полуострова жестокое преступление в рамках проекта «анти-Россия».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.