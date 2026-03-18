Весеннее обострение: в Башкирии мужчина похитил 27 обручальных колец

Приемный отец отправил пасынка грабить ювелирку, а сам ждал на улице.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Белебеевском районе Башкортостана задержали двоих мужчин, подозреваемых в ограблении ювелирного магазина. Добычей злоумышленников стали 27 обручальных колец, момент хищения попал на камеры видеонаблюдения, сообщает официальный представитель министерства внутренних дел (МВД) России Ирина Волк в своем канале в мессенджере MAX.

По версии следствия, организатором преступления выступил ранее судимый отчим. За несколько часов до нападения он сам зашел в ювелирный салон под видом обычного покупателя, чтобы оценить расположение витрин и пути отхода. Разработанный план он поручил исполнить своему 20-летнему пасынку, а сам остался ждать на улице неподалеку.

Молодой человек зашел в магазин, попросил продавца показать золотые изделия и сделал вид, что примеряет украшения. В какой-то момент он неожиданно схватил с прилавка 27 колец и бросился бежать прямо в уличной обуви, не дожидаясь, пока ему выпишут чек. На кадрах с камеры видно, как покупатель буквально вылетает из салона, а за ним выбегают продавцы.

После ограбления парень передал похищенное отчиму для дальнейшего сбыта. В ходе следственных действий часть золотых изделий уже изъята.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Оба фигуранта заключены под стражу. Правоохранители проверяют их на причастность к аналогичным преступлениям, в том числе в других регионах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в Иркутске злоумышленник похитил у 37-летней пассажирки автобуса три миллиона рублей.

Не хочет детей — отправят к психологу: новые рекомендации Минздрава для женщин
Умерший похититель девочки в Смоленске состоял на учете как склонный к суициду
Ветеран спецслужб рассказал о вербовке Киевом террористов среди мусульман
«Стармер не Черчилль»: Трамп продолжает унижать союзников по НАТО
Россиян не пустили на чемпионат Европы по бадминтону из соображений безопасности
«Не забывайте обо мне»: Зеленский вновь клянчит деньги у Европы

NBC News ошибается: Трампа поддержал 45-й президент США
Из медального зачета Паралимпиады на украинском канале вырезали Россию
Социальные пенсии в России вырастут с 1 апреля: кому и сколько добавят
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео