«Голодные игры» по-настоящему: как россиянок продают в рабство за границей

Российских девушек заманивают в рабство в колл-центры в Мьянме

Российских девушек все чаще заманивают за рубеж предложениями «золотых» вакансий. Им обещают высокий доход, оплаченный перелет и комфортное жилье. Но вместо карьерных перспектив они оказываются в закрытых криминальных комплексах, где людей фактически превращают в товар.

Чаще всего такие истории связаны с так называемым «золотым треугольником» — территорией на стыке Мьянмы, Таиланда и Лаоса. В этом регионе действуют скам-центры, где удерживают иностранных граждан и заставляют участвовать в интернет-мошенничестве.

Исчезновения и выкуп за выдачу тела

Одной из жертв стала певица и модель Вера Кравцова. Последние записи камер наблюдения зафиксировали ее в аэропорту Бангкока. Позже стало известно, что девушку вывезли в Мьянму и вынудили работать на преступные схемы.

Спустя время связь с ней оборвалась, а неизвестные связались с родственниками и потребовали крупную сумму денег за выдачу тела.

Как «живые приманки» попадают в сети

Другую россиянку, Софью, привлекло объявление о работе за границей с доходом около пяти тысяч долларов. В реальности она оказалась в закрытом комплексе, где пленниц использовали для телефонных и интернет-разводов.

Дарье Тузовой повезло больше — ей удалось выбраться. Она рассказывала, что девушек держали в четырехэтажном здании за высоким забором и круглосуточной охраной. Рабочий график отсутствовал: контактировать с потенциальными жертвами приходилось днем и ночью.

«Это было похоже на „Голодные игры“, потому что я видела, как кого-то брили налысо и избивали битами. Позже я поняла, что у них действует система: если девушка привлечет на свое место новую жертву, ей могут разрешить уехать», — объясняет она.

Побег возможен не всегда

По словам очевидцев, освободиться из таких центров крайне сложно. Иногда шанс появляется во время военных операций или рейдов. Так, в прошлом году в регионе освободили несколько тысяч заложников. В одном из крупных комплексов нашли тела погибших, инструменты для пыток и специальные помещения, предназначенные для издевательств.

Несмотря на масштаб операций, россиян среди спасенных немного: за весь прошлый год удалось вернуть домой лишь несколько человек.

Опасность грозит не только девушкам

Жертвами мошенников становятся и мужчины. Например, житель Челябинска Владимир Котельников поверил в предложение работать моряком на турецкой яхте. В итоге он оказался обвиненным в контрабанде и получил многолетний срок в греческой тюрьме.

По словам близких, его заманили через знакомых и долго не давали возможности связаться с семьей.

Почему люди попадаются

Эксперты отмечают: на подобные схемы могут попасть даже образованные и осторожные люди. Чаще всего решающим фактором становится тяжелая жизненная ситуация — потеря дохода, долги или личные проблемы.

Специалисты советуют насторожиться, если работодатель обещает слишком высокий заработок без опыта, оплачивает все расходы и торопит с переездом. Также категорически нельзя передавать кому-либо оригиналы документов. Как подчеркивают эксперты, «бесплатный» билет за границу может оказаться дорогой без обратного пути.

